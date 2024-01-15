"Служение как культурный код": Муниципальный форум "Малая родина — сила России" собрал 7,5 тысячи участников

На ВДНХ в Москве на площадке выставки "Россия" в понедельник, 15 января, прошёл Всероссийский муниципальный форум "Малая родина — сила России". Впервые в одном месте собралось семь с половиной тысяч представителей муниципальных образований из 89 регионов страны.

На дискуссии "Сила в людях" выступил первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко. В обращении к участникам мероприятия он отметил, что муниципальные служащие являются представителями самого близкого к народу уровня власти, поэтому их главная миссия заключается в служении на благо страны и общества.

"Вы находитесь на передовой общения с людьми, являетесь лицом всей системы публичной власти. Подчеркну, муниципальная служба — не просто работа, это служение. За этими словами стоят ценности — установки, формирующие и мотивацию, и в конечном счёте результат. Служение — это наш культурный код", — сказал Кириенко.

Со слов самих участников, проведение форума стало новым этапом развития местного самоуправления в стране. Глава города Невинномысска Михаил Миненков отметил, что сейчас в России налаживается правильная вертикаль. По его словам, главное — готовность к изменениям, концентрация на развитии и способность слышать людей. Участники дискуссии также обсудили вопросы развития человеческого потенциала и профессионального совершенствования муниципальных управленческих команд. Ректор Президентской академии, генеральный директор АНО "Россия — страна возможностей" Алексей Комиссаров заявил, что в нашей стране успешно действует механизм социальных лифтов. Так, к примеру, 51 выпускник "школы губернаторов" руководит регионом, пятеро стали федеральными министрами, также ещё запущена и "школа мэров".

На форуме, который проводился по поручению Владимира Путина, состоялись три больших панельных дискуссии, 32 круглых стола и 25 лекций. Кроме того, на мероприятии презентовали четыре масштабных муниципальных проекта Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления (ВАРМСУ), а также подвели итоги марафона "Муниципальный диалог – 2023".