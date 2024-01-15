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15 января, 17:24

Россияне отдали почти 3 миллиона голосов за участников премии "Служение"

Около трёх миллионов (2 797 963) голосов отдано за участников Всероссийской муниципальной премии "Служение". Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте премии. Народное голосование закончилось в воскресенье, 14 января.

На премию могли выдвигаться главы муниципальных образований, муниципальные служащие, работники муниципалитетов и муниципальных организаций, председатели, исполнительные директора и сотрудники Советов муниципальных образований субъектов РФ, председатели и члены ТОС (территориальное общественное самоуправление), сельские старосты, а также муниципальные депутаты.

"Запуск подобного проекта имеет важное социальное значение, ведь наши граждане живут в муниципальных образованиях. Именно на муниципальных служащих лежит груз ответственности за принятие решений на местах, они самый близкий уровень власти к людям, и от качества их работы, от их открытости к прямому диалогу зависит удовлетворённость наших граждан всей вертикалью власти", подчеркнула член президиума Совета при Президенте РФ по развитию местного самоуправления Ирина Гусева.

Мероприятие проводится для того, чтобы объединить муниципальное сообщество страны и повысить престиж муниципальной службы. По итогам приёмной кампании получено 18 458 заявок на соискание премии от представителей муниципального сообщества из 89 регионов России, ещё 433 заявки были поданы в спецноминации. Стоит отметить, что премия проводится по поручению президента РФ Владимира Путина.

Награждение победителей и лауреатов премии "Служение" состоится 16 января в рамках Всероссийского муниципального форума "Малая родина — сила России".

Кириенко: Премия "Служение" — дань уважения работникам местного самоуправления
Кириенко: Премия "Служение" — дань уважения работникам местного самоуправления

Напомним, премия "Служение" учреждена по поручению президента РФ Владимира Путина и присваивается выдающимся представителям муниципального сообщества. Организатор — Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления (ВАРМСУ) при поддержке Администрации Президента РФ, глава наблюдательного совета — первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко.

Обложка ©

ТАСС / Александр Демьянчук

Дарья Нарыкова
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