Россияне отдали почти 3 миллиона голосов за участников премии "Служение"

Около трёх миллионов (2 797 963) голосов отдано за участников Всероссийской муниципальной премии "Служение". Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте премии. Народное голосование закончилось в воскресенье, 14 января.

На премию могли выдвигаться главы муниципальных образований, муниципальные служащие, работники муниципалитетов и муниципальных организаций, председатели, исполнительные директора и сотрудники Советов муниципальных образований субъектов РФ, председатели и члены ТОС (территориальное общественное самоуправление), сельские старосты, а также муниципальные депутаты.

"Запуск подобного проекта имеет важное социальное значение, ведь наши граждане живут в муниципальных образованиях. Именно на муниципальных служащих лежит груз ответственности за принятие решений на местах, они самый близкий уровень власти к людям, и от качества их работы, от их открытости к прямому диалогу зависит удовлетворённость наших граждан всей вертикалью власти", — подчеркнула член президиума Совета при Президенте РФ по развитию местного самоуправления Ирина Гусева.

Мероприятие проводится для того, чтобы объединить муниципальное сообщество страны и повысить престиж муниципальной службы. По итогам приёмной кампании получено 18 458 заявок на соискание премии от представителей муниципального сообщества из 89 регионов России, ещё 433 заявки были поданы в спецноминации. Стоит отметить, что премия проводится по поручению президента РФ Владимира Путина.

Награждение победителей и лауреатов премии "Служение" состоится 16 января в рамках Всероссийского муниципального форума "Малая родина — сила России".