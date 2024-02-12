Мощная магнитная буря класса G1 приближается к Земле: как защититься Учёные предупреждают: к Земле приближается самая сильная магнитная буря с начала года. Её пик наступит утром 13 февраля, однако последствия геомагнитной аномалии будут ощущаться ещё сутки. Что можно и чего нельзя делать во время магнитных бурь, объясняет Life.ru. 12 февраля, 10:00 Магнитные бури ожидаются на Земле 12, 13 и 14 февраля 2024 года. Фото © Shutterstock

Магнитные бури 12, 13 и 14 февраля

Магнитная буря класса G1 накроет Землю 13 февраля. Причина тому — мощная вспышка на Солнце, которую учёные зафиксировали несколько дней назад. Такие природные явления могут представлять немалую опасность, так как способны вызывать помехи в работе электронных систем и инфраструктуры, а ещё ухудшить самочувствие метеозависимых людей. В ближайшие сутки нас ожидает изменение геомагнитного фона, которое достигнет пика к завтрашнему утру, но так быстро последствия бури не утихнут — ухудшение геомагнитной обстановки будет ощущаться вплоть до вечера среды, 14 февраля.

Прогноз магнитных бурь на ближайшие три дня: 12, 13 и 14 февраля 2024 года. © Сайт ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН

Всего в классификации магнитных бурь пять уровней — от G1 до G5. Считается, что слабая буря может спровоцировать незначительные сбои в работе энергосистем, а также повлиять на пути миграций птиц и животных. Сильные бури вызывают нарушения коротковолновой связи и работы навигационных систем, а также сбои напряжения в промышленных сетях.

Что говорят о магнитной буре учёные

Заведующий астрофизической обсерваторией КубГУ Александр Иванов объясняет: произошло извержение большого солнечного пятна, направленного к Земле. Излучение этой вспышки ионизировало верхнюю часть атмосферы. Это, в свою очередь, вызвало сильное отключение коротковолновой радиосвязи над Тихим океаном. Моряки и радиолюбители даже могли заметить потерю сигнала на частотах ниже 30 МГц в течение часа после того, как произошла эта вспышка.

Больший интерес представляет корональный выброс массы (КВМ). Новые изображения солнечной и гелиосферной обсерватории показывают асимметричное гало CME с компонентом, направленным на Землю. Предварительная модель НАСА предсказывает, что он достигнет Земли 13 февраля. Хотя большая часть КВМ пройдёт к северу от Земли, значительная часть облака находится на линии Солнце-Земля. Его воздействие может вызвать геомагнитную бурю класса от G1 до G2. Любители полярного сияния смогут увидеть огни в небе в ночь перед Днём святого Валентина. Заведующий астрофизической обсерваторией КубГУ Александр Иванов

Что говорят о магнитной буре врачи

Медики предупреждают: хотя влияние магнитных бурь на здоровье человека не доказано, ухудшение геомагнитной обстановки непостижимым образом сказывается на самочувствии людей с хроническими заболеваниями и болезнями сердечно-сосудистой системы. Люди с пониженным давлением, анемией, бронхиальной астмой и старыми травмами тоже часто жалуются на неприятные симптомы.

По словам преподавателя кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения, хирурга Александра Умнова, вспышки на Солнце обычно влияют не только на гипертоников или пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, но и на людей с нарушениями работы иммунитета, с заболеваниями нервной системы, с проблемами в психической сфере.

Метеочувствительным желательно держать под рукой успокоительные типа пустырника, антигипертензивные препараты, так как возможны скачки давления, и проветривать помещение. На худой конец на помощь придут нестероидные противовоспалительные препараты — они пригодятся для обезболивания. Чтобы лишний раз не нагружать сердце, чтобы пульс не учащался, не пейте кока-колу перед сном, она всё-таки по своей сути тот же энергетик. И вообще увлечение тонизирующими напитками, особенно в эти дни, вызывает смертельно опасные аритмии. Хирург Александр Умнов

Как пережить магнитную бурю 13 февраля

Хорошо проветривайте помещение , чтобы избежать гипоксии и минимизировать воздействие геомагнитных штормов на ваш организм.

, чтобы избежать гипоксии и минимизировать воздействие геомагнитных штормов на ваш организм. Пейте больше воды и откажитесь от употребления сладких, газированных и тонизирующих напитков. Вместо чая лучше выбрать травяные сборы на основе мяты и ромашки. Алкоголь — под строгим запретом во время магнитных бурь.

и откажитесь от употребления сладких, газированных и тонизирующих напитков. Вместо чая лучше выбрать травяные сборы на основе мяты и ромашки. во время магнитных бурь. Попытайтесь уменьшить уровень стресса во время магнитных бурь, поскольку он повысит нагрузку на нервную систему, скажется на частоте сердечных сокращений и может стать причиной головных болей.

во время магнитных бурь, поскольку он повысит нагрузку на нервную систему, скажется на частоте сердечных сокращений и может стать причиной головных болей. Во время магнитной бури старайтесь больше отдыхать и снижать активность, давая своему организму возможность восстановиться. Убедитесь, что ночью вы спите не менее 7–8 часов. Если выспаться не удаётся, обратитесь к врачу, чтобы вам прописали препарат на основе мелатонина — гормона сна.

и снижать активность, давая своему организму возможность восстановиться. Убедитесь, что ночью вы спите не менее 7–8 часов. Если выспаться не удаётся, обратитесь к врачу, чтобы вам прописали препарат на основе мелатонина — гормона сна. Измеряйте давление утром и вечером и не нарушайте режим приёма лекарств.

Авторы Марина Калегина