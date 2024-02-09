Учёные раскрыли, чем грозит Земле мощнейшая вспышка класса X на Солнце

На Солнце произошла одна из крупнейших за последние пять лет вспышек, однако Землю она может даже не затронуть. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

"На Солнце присутствуют два крупных вспышечных центра, один из которых находится точно напротив направления на Землю, а второй, напротив, в безопасной для Земли зоне — на самом краю Солнца. На настоящий момент поступают противоречивые сведения о месте формирования вспышки. Точная информация, а также сведения о геоэффективности события [степени влияния на Землю] появятся в течение нескольких часов", — подчеркнул руководитель лаборатории Сергей Богачёв в беседе с РИА "Новости".

Специалист напомнил, что первая по силе вспышка текущего цикла произошла в новогоднюю ночь, 1 января 2024 года, ей присвоили балл X5.0. Тогда в ИКИ РАН сразу успокоили, что это событие не повлияет на Землю. Однако на сей раз ситуация менее понятна, пояснил эксперт.

По словам учёных, нарастающая частота вспышек на Солнце и рост их мощности свидетельствуют о приближении звезды к пику активности, который может наступить уже в середине 2024 года или в 2025-ом.