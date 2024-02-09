На Солнце зафиксировали мощнейшую вспышку последнего класса

В пятницу, 9 февраля, учёные заметили на Солнце мощную вспышку интенсивностью Х3.3. Об этом заявили в пресс-службе Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН).

По данным специалистов, вспышка продолжалась с 15:53 до 16:32 мск. При этом пик пришёлся на 16:14. В ИКИ отметили, что магнитная буря на Земле на данный момент не прогнозируется. Отметим, что солнечные вспышки по мощности рентгеновского излучения делятся на пять групп: A, B, C, M и X. Самыми сильными и опасными считаются те, которые относят к последнему классу.