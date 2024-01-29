На Солнце зафиксировали очередную мощную вспышку Российские учёные сообщили о вспышке высокого класса на Солнце 29 января 29 января, 07:51 Вспышка на Солнце. Обложка © Shutterstock

На Солнце зафиксирована мощная вспышка высокого класса М, которая продолжалась около часа. Об этом сообщает Гелиогеофизическая служба Института прикладной геофизики (ФГБУ "ИПГ").

"29 января в 07:38 (по Москве) в группе пятен 3559 (N28W86) в рентгеновском диапазоне зарегистрирована вспышка M6.8 продолжительностью 61 минута. Вспышка сопровождалась нарушением КВ-радиосвязи", — отмечается в тексте.

Учёные предупредили о попадании в околоземное пространство потока протонов после солнечной вспышки, что способно спровоцировать магнитные бури. Как напомнили специалисты, всего существует пять классов вспышек: A, B, C, M и X. Минимальный из них (А) соотносится с мощностью излучения на земной орбите в десять нВт на квадратный метр.

Ранее Лайф писал, что в 2024 году в общей сложности ожидается порядка 50–60 магнитных бурь, из них около 20 обещают быть сильными. Вообще по "степени тяжести" они подразделяются на пять категорий — от G1 до G5. Самые экстремальные — это бури уровня G5. Они раз в сто мощнее G1 и случаются крайне редко.

Авторы Татьяна Миссуми