На Луне обнаружили загадочные магнитные валуны

На Луне в области Рейнер Гамма, расположенной в Океане Бурь, немецкие учёные заметили валуны со странными магнитными свойствами. Об этом пишет журнал Geophysical Research: Planets.

Найденные в области Рейнер Гамма на Луне метровые аномальные породы. Фото © NASA

По информации исследователей, некоторые образцы камней метрового размера сильно отличаются от остальных, поскольку рассеивают меньше света обратно к Солнцу и, вероятно, имеют магнитные свойства.

"Впервые мы исследовали взаимодействие пыли с горными породами в области Рейнер Гамма, точнее, изменения отражательных свойств этих пород", — указал Оттавиано Рюш из Института планетологии Мюнстерского университета.

Исследование основано на анализе изображений лунных пород, проведённом при помощи искусственного интеллекта (ИИ). Учёные считают, что новые породы могут пролить свет на историю спутника Земли и его магнитного ядра. NASA и специалисты из лаборатории прикладной физики Университета Джонса Хопкинса готовятся отправить лунный посадочный модуль к области Рейнер Гамма в 2024 году для дальнейшего изучения этих магнитных аномалий.