Первый японский модуль совершил посадку на Луну
Первый японский исследовательский модуль SLIM совершил посадку на поверхность Луны. Таким образом, Япония стала пятой страной в мире после СССР, США, Китая и Индии, кому удалось посадить аппарат на естественный спутник Земли.
Сейчас национальное агентство аэрокосмических исследований уточняет данные телеметрии и другие параметры.
Аппарат SLIM был запущен 7 сентября 2023 года, на орбиту Луны он вышел 25 декабря. Модуль SLIM высотой 2,4 метра и массой 200 килограммов будет изучать кратеры и рельеф спутника с помощью технологий, как у систем распознавания лиц. Также SLIM может измерять количество железа и других элементов в породах на лунной поверхности.
А в августе минувшего года Индия успешно посадила на Луну межпланетную станцию "Чандраян-3" с луноходом "Прагъян". Аппарат проводил исследовательскую работу с 23 августа по 4 сентября, после чего и он, и посадочный модуль были переведены в режим сна. В конце сентября индийские учёные попытались "разбудить" оба аппарата, но не удалось, поэтому их оставили "спать" на Луне.
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