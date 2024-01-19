Первый японский модуль совершил посадку на Луну

Первый японский исследовательский модуль SLIM совершил посадку на поверхность Луны. Таким образом, Япония стала пятой страной в мире после СССР, США, Китая и Индии, кому удалось посадить аппарат на естественный спутник Земли.

Аппарат SLIM был запущен 7 сентября 2023 года, на орбиту Луны он вышел 25 декабря. Модуль SLIM высотой 2,4 метра и массой 200 килограммов будет изучать кратеры и рельеф спутника с помощью технологий, как у систем распознавания лиц. Также SLIM может измерять количество железа и других элементов в породах на лунной поверхности.