Луноход "Чандраян-3" перешёл в спящий режим
Луноход "Чандраян-3" выполнил задачи и перешёл в спящий режим на 20 дней
Луноход миссии "Чандраян-3". Обложка © Wikipedia / Indian Space Research Organisation
Луноход "Прагьян" индийской космической миссии "Чандраян-3" выполнил свои текущие задачи и перешёл в спящий режим до 22 сентября, сообщили в пресс-службе Индийской организации космических исследований (ISRO).
"Луноход выполнил свои задачи. Теперь он безопасно припаркован и переведён в спящий режим", — говорится в опубликованном сообщении.
Всё это время приёмник солнечной энергии останется во включённом состоянии и будет ориентирован на получение света при следующем восходе звезды, который ожидается в день "пробуждения" аппарата. Если же "Чандраян-3" не сможет включиться, то он останется на естественном спутнике Земли как его "посол Индии".
Напомним, "Чандраян-3" прилунился 23 августа. Это первая успешная лунная миссия в истории Индии, а сама страна стала четвёртой после СССР, США и Китая, которой удалось посадить свой аппарат на естественном спутнике Земли. Тем временем луноход "Прягьян" уже замерил температуру Луны и нашёл на ней серу, алюминий и железо.