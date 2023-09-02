Луноход "Чандраян-3" перешёл в спящий режим

"Луноход выполнил свои задачи. Теперь он безопасно припаркован и переведён в спящий режим", — говорится в опубликованном сообщении.

Всё это время приёмник солнечной энергии останется во включённом состоянии и будет ориентирован на получение света при следующем восходе звезды, который ожидается в день "пробуждения" аппарата. Если же "Чандраян-3" не сможет включиться, то он останется на естественном спутнике Земли как его "посол Индии".