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2 сентября, 18:32

Луноход "Чандраян-3" перешёл в спящий режим

Луноход "Чандраян-3" выполнил задачи и перешёл в спящий режим на 20 дней

<p>Луноход миссии "Чандраян-3". Обложка © <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%8F%D0%BD-3" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a> / <a href="https://www.isro.gov.in/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Indian Space Research Organisation</a></p>

Луноход миссии "Чандраян-3". Обложка © Wikipedia / Indian Space Research Organisation

Луноход "Прагьян" индийской космической миссии "Чандраян-3" выполнил свои текущие задачи и перешёл в спящий режим до 22 сентября, сообщили в пресс-службе Индийской организации космических исследований (ISRO).

"Луноход выполнил свои задачи. Теперь он безопасно припаркован и переведён в спящий режим", говорится в опубликованном сообщении.

Всё это время приёмник солнечной энергии останется во включённом состоянии и будет ориентирован на получение света при следующем восходе звезды, который ожидается в день "пробуждения" аппарата. Если же "Чандраян-3" не сможет включиться, то он останется на естественном спутнике Земли как его "посол Индии".

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Напомним, "Чандраян-3" прилунился 23 августа. Это первая успешная лунная миссия в истории Индии, а сама страна стала четвёртой после СССР, США и Китая, которой удалось посадить свой аппарат на естественном спутнике Земли. Тем временем луноход "Прягьян" уже замерил температуру Луны и нашёл на ней серу, алюминий и железо.

Матвей Константинов
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