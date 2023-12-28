Индийские учёные не смогли "разбудить" луноход "Прагьян" и оставили его "спать" на Луне
Учёный Соманатх: Индийский луноход "Прагьян" решено оставить в режиме вечного сна
Луноход миссии "Чандраян-3". Обложка © Wikipedia / Indian Space Research Organisation
У индийских специалистов не получилось реактивировать луноход "Прагьян", поэтому они решили оставить его в режиме "вечного сна". Об этом рассказал глава Индийской организации космических исследований (ISRO) Шридхара Паникер Соманатх. Его выступление на научном фестивале в Мумбаи цитирует агентство ANI.
Луноход "Прагьян" был доставлен на Луну в рамках миссии "Чандраян-3" в августе 2023 года. Аппарат проводил исследовательскую работу с 23 августа по 4 сентября, после чего и он, и посадочный модуль были переведены в режим сна, чтобы пережить очень холодную лунную ночь. В конце сентября в ISRO попытались "разбудить" оба аппарата, но в этом отношении потерпели фиаско.
"Миссия "Чандраян-3" была огромным успехом. Это придаёт нам уверенность, чтобы продолжать работать над нашими программами. После двух недель сбора данных аппараты крепко спят, поэтому я рекомендовал нашим специалистам не реактивировать их, чтобы они спали вечным сном. К сожалению, мы надеялись, что они проснутся, но этого не случилось", — рассказал Соманатх.
Он предположил, что это могло произойти по многим причинам. К тому же, если бы удалось реактивировать луноход, на Земле бы об этом не узнали, так как он поддерживал связь с планетой через посадочный модуль, находящийся в спящем режиме. По словам Соманатха, остаётся надеяться, что данные, полученные за две недели исследований, принесут "фантастические научные результаты в ближайшие дни".
Напомним, "Чандраян-3" прилунился 23 августа. В истории Индии это первая успешная лунная миссия, а сама страна стала четвёртой после СССР, США и Китая, которой удалось посадить свой аппарат на естественном спутнике Земли. В том числе луноход "Прагьян" уже замерил температуру Луны и нашёл на ней серу, алюминий и железо.