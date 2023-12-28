Индийские учёные не смогли "разбудить" луноход "Прагьян" и оставили его "спать" на Луне

У индийских специалистов не получилось реактивировать луноход "Прагьян", поэтому они решили оставить его в режиме "вечного сна". Об этом рассказал глава Индийской организации космических исследований (ISRO) Шридхара Паникер Соманатх. Его выступление на научном фестивале в Мумбаи цитирует агентство ANI.

Луноход "Прагьян" был доставлен на Луну в рамках миссии "Чандраян-3" в августе 2023 года. Аппарат проводил исследовательскую работу с 23 августа по 4 сентября, после чего и он, и посадочный модуль были переведены в режим сна, чтобы пережить очень холодную лунную ночь. В конце сентября в ISRO попытались "разбудить" оба аппарата, но в этом отношении потерпели фиаско.

"Миссия "Чандраян-3" была огромным успехом. Это придаёт нам уверенность, чтобы продолжать работать над нашими программами. После двух недель сбора данных аппараты крепко спят, поэтому я рекомендовал нашим специалистам не реактивировать их, чтобы они спали вечным сном. К сожалению, мы надеялись, что они проснутся, но этого не случилось", — рассказал Соманатх.