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28 декабря, 07:42

Россия и США продлили программу перекрёстных полётов на МКС до 2025 года

Программа перекрёстных полётов "Роскосмоса" и NASA на МКС продлена до 2025 года

"Роскосмос" и NASA продлили программу перекрёстных полётов на Международную космическую станцию (МКС), сообщили в пресс-службе российской госкорпорации. Она будет действовать до 2025 года включительно.

"Достигнута договорённость о продолжении перекрёстных полётов до 2025 года включительно", — говорится в опубликованном сообщении.

Указывается, что решение было принято в целях поддержания надёжности МКС и гарантированного присутствия на её российском сегменте минимум одного представителя "Роскосмоса", а на американском — по крайней мере одного астронавта NASA.

В госкорпорации добавили, что в июле и декабре текущего года стороны подписали два дополнения об исполнении вышеназванного соглашения.

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Напомним, осенью 2022 года руководитель NASA Джоэл Монталбано заявил о желании американской стороны продлить соглашение с "Роскосмосом" о перекрёстных полётах на МКС. Тогда договорённости должны были истечь в 2024 году. А осенью гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов заявил, что решение о продлении срока службы станции после 2028 года будет приниматься исходя из её технического состояния.

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NASA

Матвей Константинов
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