Россия и США продлили программу перекрёстных полётов на МКС до 2025 года
Программа перекрёстных полётов "Роскосмоса" и NASA на МКС продлена до 2025 года
"Роскосмос" и NASA продлили программу перекрёстных полётов на Международную космическую станцию (МКС), сообщили в пресс-службе российской госкорпорации. Она будет действовать до 2025 года включительно.
"Достигнута договорённость о продолжении перекрёстных полётов до 2025 года включительно", — говорится в опубликованном сообщении.
Указывается, что решение было принято в целях поддержания надёжности МКС и гарантированного присутствия на её российском сегменте минимум одного представителя "Роскосмоса", а на американском — по крайней мере одного астронавта NASA.
В госкорпорации добавили, что в июле и декабре текущего года стороны подписали два дополнения об исполнении вышеназванного соглашения.
Напомним, осенью 2022 года руководитель NASA Джоэл Монталбано заявил о желании американской стороны продлить соглашение с "Роскосмосом" о перекрёстных полётах на МКС. Тогда договорённости должны были истечь в 2024 году. А осенью гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов заявил, что решение о продлении срока службы станции после 2028 года будет приниматься исходя из её технического состояния.