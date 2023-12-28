Россия и США продлили программу перекрёстных полётов на МКС до 2025 года

"Роскосмос" и NASA продлили программу перекрёстных полётов на Международную космическую станцию (МКС), сообщили в пресс-службе российской госкорпорации. Она будет действовать до 2025 года включительно.

"Достигнута договорённость о продолжении перекрёстных полётов до 2025 года включительно", — говорится в опубликованном сообщении.

Указывается, что решение было принято в целях поддержания надёжности МКС и гарантированного присутствия на её российском сегменте минимум одного представителя "Роскосмоса", а на американском — по крайней мере одного астронавта NASA.