Россиянам пришло поздравление с Днём Конституции из космоса

Российские космонавты Олег Кононенко, Николай Чуб и Константин Борисов записали поздравления россиян с Днём Конституции с борта МКС. Запись поздравлений опубликовал "Роскосмос".

Российские космонавты Олег Кононенко, Николай Чуб и Константин Борисов поздравили россиян с Днём Конституции с борта МКС. Видео © t.me / Госкорпорация "Роскосмос"

"От всего сердца поздравляем вас с борта Международной космической станции с Днём Конституции!" — произнёс Олег Кононенко, напомнив, что этот закон лежит в основе российской государственности, и каждому, кто считает себя гражданином России, следует относиться к этому документу с уважением.

Николай Чуб добавил, что в основе конституции лежат культурные, исторические и правовые традиции России. Благодаря этому она объединяет живущих в нашей стране представителей разных национальностей и народностей, последователей различных вероисповеданий и носителей огромного разнообразия языков.

"Следование конституционным принципам и нормам лежит в основе успешного развития России. Важно передавать это уважение к закону и подрастающему поколению", — сказал Борисов, отметив важность воспитания молодёжи в духе традиционных ценностей, которое позволит привить молодым людям гордость за свою страну, тем самым заложив надёжную основу для дальнейшего развития России.

"С праздником!" — хором завершили поздравление россиян космонавты.