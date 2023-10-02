Глава "Роскосмоса" пролил свет на продление работы МКС после 2028 года
Борисов: Решение о работе МКС после 2028 года примут исходя из её техсостояния
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Решение о продлении работы Международной космической станции после 2028 года будет приниматься исходя из её технического состояния, заявил гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов в ходе сессии глав космических агентств на Международном астронавтическом конгрессе в Баку.
"Мы действительно продлили наше участие в международном проекте МКС до 2028 года. Дальнейшее участие будет определяться техническим состоянием этой станции", — сказал он.
Борисов отметил, что в случае принятия решения о прекращении работы станции страны-участницы проведут её корректный свод с орбиты. Он признался, что сожалеет, что этот замечательный проект рано или поздно закончится.
Напомним, в апреле страны – участницы МКС подтвердили, что поддержат продление её работы до 2030 года, а Россия — до 2028 года. Тем временем наши специалисты разрабатывают Российскую орбитальную станцию. Как отмечал президент РФ Владимир Путин, она станет форпостом нашей страны в космосе. Глава государства одобрил проект.