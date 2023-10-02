Регион

Уведомления отключены

2 октября, 14:14

Глава "Роскосмоса" пролил свет на продление работы МКС после 2028 года

Борисов: Решение о работе МКС после 2028 года примут исходя из её техсостояния

<p>Обложка © <a href="https://www.roscosmos.ru/media/gallery/big/24535/2644358029.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Roscosmos.ru</a></p>

Обложка © Roscosmos.ru

Решение о продлении работы Международной космической станции после 2028 года будет приниматься исходя из её технического состояния, заявил гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов в ходе сессии глав космических агентств на Международном астронавтическом конгрессе в Баку.

"Мы действительно продлили наше участие в международном проекте МКС до 2028 года. Дальнейшее участие будет определяться техническим состоянием этой станции", — сказал он.

Борисов отметил, что в случае принятия решения о прекращении работы станции страны-участницы проведут её корректный свод с орбиты. Он признался, что сожалеет, что этот замечательный проект рано или поздно закончится.

"Роскосмос" предложил Африке участие в создании Российской орбитальной станции

"Роскосмос" предложил Африке участие в создании Российской орбитальной станции

Напомним, в апреле страны – участницы МКС подтвердили, что поддержат продление её работы до 2030 года, а Россия — до 2028 года. Тем временем наши специалисты разрабатывают Российскую орбитальную станцию. Как отмечал президент РФ Владимир Путин, она станет форпостом нашей страны в космосе. Глава государства одобрил проект.

Матвей Константинов
  • Новости
  • Роскосмос
  • мкс
  • юрийборисов
  • Космонавтика
  • Наука и Технологии

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров