Глава "Роскосмоса" пролил свет на продление работы МКС после 2028 года

Решение о продлении работы Международной космической станции после 2028 года будет приниматься исходя из её технического состояния, заявил гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов в ходе сессии глав космических агентств на Международном астронавтическом конгрессе в Баку.

"Мы действительно продлили наше участие в международном проекте МКС до 2028 года. Дальнейшее участие будет определяться техническим состоянием этой станции", — сказал он.