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2 сентября, 07:19

Индия успешно запустила в космос станцию по изучению Солнца Aditya-L1

В Индии состоялся успешный запуск автоматической станции по исследованию Солнца Aditya-L1. Трансляция велась на сайте Индийской организации космических исследований.

Запуск станции по изучению Солнца Aditya-L1. Видео © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / ISRO (Indian Space Research Organisation)

Ракета-носитель PSLV C57 (Polar Satellite Launch Vehicle) со станцией на борту была запущена с национального космодрома на острове Шрихарикота в Бенгальском заливе. Планируется, что аппарат выйдет на гало-орбиту в район точки Лагранжа (точка L1) системы Солнце – Земля на расстоянии около полутора миллионов километров от нашей планеты. По расчётам учёных, его путь составит 125 дней.

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Как уже рассказывал Лайф, это первая масштабная экспедиция по изучению Солнца, организованная Индией. Запущенный аппарат изучит звезду с орбиты, измерит её активность и влияние на космическую погоду, а также понаблюдает за фотосферой, хромосферой и самыми внешними слоями.

Напомним, 23 августа станция "Чандраян-3" совершила посадку на Луну, в результате чего Индия стала четвёртой страной в мире, которой удалось успешно отправить экспедицию на спутник Земли. После этого Индийская организация космических исследований заявила о запуске своей первой станции по исследованию Солнца.

Обложка ©

Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / ISRO (Indian Space Research Organisation)

Николь Вербер
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