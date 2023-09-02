Индия успешно запустила в космос станцию по изучению Солнца Aditya-L1

В Индии состоялся успешный запуск автоматической станции по исследованию Солнца Aditya-L1. Трансляция велась на сайте Индийской организации космических исследований.

Запуск станции по изучению Солнца Aditya-L1. Видео © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / ISRO (Indian Space Research Organisation)

Ракета-носитель PSLV C57 (Polar Satellite Launch Vehicle) со станцией на борту была запущена с национального космодрома на острове Шрихарикота в Бенгальском заливе. Планируется, что аппарат выйдет на гало-орбиту в район точки Лагранжа (точка L1) системы Солнце – Земля на расстоянии около полутора миллионов километров от нашей планеты. По расчётам учёных, его путь составит 125 дней.

Как уже рассказывал Лайф, это первая масштабная экспедиция по изучению Солнца, организованная Индией. Запущенный аппарат изучит звезду с орбиты, измерит её активность и влияние на космическую погоду, а также понаблюдает за фотосферой, хромосферой и самыми внешними слоями.