Индийский луноход шокировал учёных первыми данными с поверхности Луны
Индийский аппарат "Прагьян" передал на Землю первые данные о температуре Луны
Доставленный на Луну в рамках миссии "Чандраян-3" самоходный аппарат "Прагьян" передал учёным первые данные, собранные с поверхности естественного спутника Земли. Полученная информация сильно удивила специалистов, сообщила Индийская организация космических исследований (ISRO).
Луноход измерил температуру почвы на Южном полюсе небесного тела. Она оказалась гораздо выше той, которую ожидали увидеть учёные, рассказал сотрудник ISRO Би Дарукеш.
"Мы все считали, что температура на поверхности может составлять от 20 до 30 градусов по Цельсию, но она составляет 70 градусов по Цельсию. Это на удивление выше, чем мы ожидали", — пояснил он в интервью агентству Press Trust of India.
"Прагьян" пробудет на поверхности Луны 14 дней. Это время самоходный аппарат посвятит поискам воды на спутнике, которые были начаты ещё орбитальной станцией "Чандраян-1" в 2008 году.
Напомним, межпланетная станция "Чандраян-3" совершила прилунение 23 августа. С успешной посадкой космического аппарата премьер-министра Индии Нарендру Моди поздравил президент России Владимир Путин.
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