Опубликовано первое фото Луны с индийского модуля "Викрам"
Индийское космическое агентство показало первую фотографию Луны, полученную со спускаемого модуля "Викрам". На кадре — место посадки станции "Чандраян-3" и нога аппарата.
"Изображение, полученное камерой после приземления... "Чандраян-3" выбрал относительно плоский участок лунной поверхности", — говорится в сообщении Индийской организации космических исследований.
Первое фото Луны с индийского модуля "Викрам". Фото © X (Twitter) / ISRO
Напомним, днём 23 августа индийская межпланетная станция "Чандраян-3" совершила успешную посадку на Луну. Аппарат был запущен в космос 14 июля и вышел на орбиту спутника Земли 5 августа. Индия, таким образом, стала четвёртой страной после СССР, США и Китая, которой удалось успешно отправить экспедицию на Луну.
Компанию космическому кораблю "Чандраян-3" мог составить российский лунный аппарат "Луна-25", запущенный с космодрома Восточный 11 августа. Но 19 августа связь с ним прервалась. Позже стало известно, что "Луна-25" упала в 42-километровом кратере Pontecoulant G в Южном полушарии спутника Земли.
X (Twitter) / ISRO