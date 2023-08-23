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23 августа, 16:34

Опубликовано первое фото Луны с индийского модуля "Викрам"

Индийское космическое агентство показало первую фотографию Луны, полученную со спускаемого модуля "Викрам". На кадре — место посадки станции "Чандраян-3" и нога аппарата.

"Изображение, полученное камерой после приземления... "Чандраян-3" выбрал относительно плоский участок лунной поверхности", — говорится в сообщении Индийской организации космических исследований.

Первое фото Луны с индийского модуля "Викрам". Фото © X (Twitter) / ISRO

Первое фото Луны с индийского модуля "Викрам". Фото © X (Twitter) / ISRO

Напомним, днём 23 августа индийская межпланетная станция "Чандраян-3" совершила успешную посадку на Луну. Аппарат был запущен в космос 14 июля и вышел на орбиту спутника Земли 5 августа. Индия, таким образом, стала четвёртой страной после СССР, США и Китая, которой удалось успешно отправить экспедицию на Луну.

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Компанию космическому кораблю "Чандраян-3" мог составить российский лунный аппарат "Луна-25", запущенный с космодрома Восточный 11 августа. Но 19 августа связь с ним прервалась. Позже стало известно, что "Луна-25" упала в 42-километровом кратере Pontecoulant G в Южном полушарии спутника Земли.

Обложка ©

X (Twitter) / ISRO

Александра Вишнякова
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