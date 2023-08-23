Опубликовано первое фото Луны с индийского модуля "Викрам"

Индийское космическое агентство показало первую фотографию Луны, полученную со спускаемого модуля "Викрам". На кадре — место посадки станции "Чандраян-3" и нога аппарата.

Напомним, днём 23 августа индийская межпланетная станция "Чандраян-3" совершила успешную посадку на Луну. Аппарат был запущен в космос 14 июля и вышел на орбиту спутника Земли 5 августа. Индия, таким образом, стала четвёртой страной после СССР, США и Китая, которой удалось успешно отправить экспедицию на Луну.