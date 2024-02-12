Лучше основной профессии: 7 проверенных способов, как быстро заработать деньги, если они очень нужны

Легально добыть несколько тысяч рублей несложно. Есть разные простые подработки как для женщин, так и для мужчин. Какие из них можно взять уже в ближайшие выходные?

1. Подрабатывайте няней

Есть семь способов, как быстро заработать без вложений. Фото © Shutterstock

Хорошие сиделки в наше время зарабатывают неплохие деньги всего за несколько часов работы. На досках объявлений нанять няню можно за две-четыре тысячи рублей в час. Чтобы начать работать, разместите пост с предложением услуг в Сети и установите цену чуть ниже рынка. У вас появятся первые заказы. Если есть друзья с детьми, то им тоже можно предложить свои услуги.

Возможно, финансовое вознаграждение за услуги няни вам настолько понравится, что подработка в будущем превратится в полноценную профессию.

2. Устройтесь в такси

Эта подработка доступна и для мужчин, и для женщин. Для неё достаточно владеть собственным автомобилем. Чтобы начать подрабатывать, сперва нужно зарегистрироваться в одном из агрегаторов такси и подтвердить личный аккаунт. Но есть два условия: нужны большой водительский стаж (от пяти лет) и медкнижка.

За смену можно заработать от одной до трёх тысяч рублей. Конечный доход зависит от типа вашего автомобиля. В "экономе" прибыль меньше, чем в условном "комфорте".

3. Разносите еду

Как быстро зарабатывать на выходных? Фото © Shutterstock

Сервисы доставки еды готовы сотрудничать с людьми на "проектной основе". Чтобы стать курьером, достаточно скачать их приложение и подтвердить аккаунт. Работать можно как полный день, так и пару раз в месяц.

Преимуществом подработки является то, что в часы пик можно взять много заказов. Выгоднее всего выходить на смены по пятницам, субботам, воскресеньям и в праздники. В эти дни прибыль выше.

Устроиться в доставку могут как женщины, так и мужчины. Причём есть разные варианты работы: курьеры бывают как пешие, так и те, что на автомобиле. В последнем случае платят больше.

4. Работайте официантом-фрилансером

Если есть опыт, то можно договориться с рестораном или кафе о подработке в выходные. Ставка в эти дни будет небольшой, а уровень дохода зависит от вас. Если хорошо обслуживать клиентов, то они могут оставить отличные чаевые: от нескольких сотен рублей до пары тысяч.

Но для подработки нужно устраиваться в приличное место. Если посетителей в кафе ходит мало, то много заработать за выходные не получится.

5. Уборщицам тоже неплохо платят

Есть разные места, где быстро заработать может любой. Фото © Shutterstock

Клининг стоит недёшево. В Москве, Петербурге и других крупных городах России за уборку квартиры предстоит отдать в среднем пять тысяч рублей. Это отличный вариант для подработки, поэтому смело создавайте карточку на одной из досок объявлений.

6. Монетизируйте своё хобби

Если занимаетесь рукоделием и создаёте предметы формата "хенд-мейд", то не нужно делать их "в стол". Практически любую поделку можно продать. Самый простой способ найти покупателей — выставить товар в Интернете. Если производство изделий ручной работы поставлено на поток, то можно даже открыть ИП и выйти на маркетплейсы. Кто знает, а вдруг у вас пойдёт бизнес и деньги потекут рекой?

7. Делайте брови или маникюр

Только в сфере бьюти есть профессии, где зарабатывать быстро можно сразу. Фото © Shutterstock

Подрабатывайте мастером в салоне красоты. Чтобы неплохо зарабатывать, достаточно научиться элементарным вещам: делать брови или маникюр. За услуги с каждого клиента можно брать по полторы-две тысячи рублей.