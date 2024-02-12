Лучше основной профессии: 7 проверенных способов, как быстро заработать деньги, если они очень нужны
Если срочно нужны деньги, необязательно брать кредит или занимать у друзей. Life.ru рассказывает про семь подработок, которые можно взять даже в выходные. Зато приток денег гарантирован!
Легально добыть несколько тысяч рублей несложно. Есть разные простые подработки как для женщин, так и для мужчин. Какие из них можно взять уже в ближайшие выходные?
1. Подрабатывайте няней
Есть семь способов, как быстро заработать без вложений. Фото © Shutterstock
Хорошие сиделки в наше время зарабатывают неплохие деньги всего за несколько часов работы. На досках объявлений нанять няню можно за две-четыре тысячи рублей в час. Чтобы начать работать, разместите пост с предложением услуг в Сети и установите цену чуть ниже рынка. У вас появятся первые заказы. Если есть друзья с детьми, то им тоже можно предложить свои услуги.
Возможно, финансовое вознаграждение за услуги няни вам настолько понравится, что подработка в будущем превратится в полноценную профессию.
2. Устройтесь в такси
Эта подработка доступна и для мужчин, и для женщин. Для неё достаточно владеть собственным автомобилем. Чтобы начать подрабатывать, сперва нужно зарегистрироваться в одном из агрегаторов такси и подтвердить личный аккаунт. Но есть два условия: нужны большой водительский стаж (от пяти лет) и медкнижка.
За смену можно заработать от одной до трёх тысяч рублей. Конечный доход зависит от типа вашего автомобиля. В "экономе" прибыль меньше, чем в условном "комфорте".
3. Разносите еду
Как быстро зарабатывать на выходных? Фото © Shutterstock
Сервисы доставки еды готовы сотрудничать с людьми на "проектной основе". Чтобы стать курьером, достаточно скачать их приложение и подтвердить аккаунт. Работать можно как полный день, так и пару раз в месяц.
Преимуществом подработки является то, что в часы пик можно взять много заказов. Выгоднее всего выходить на смены по пятницам, субботам, воскресеньям и в праздники. В эти дни прибыль выше.
Устроиться в доставку могут как женщины, так и мужчины. Причём есть разные варианты работы: курьеры бывают как пешие, так и те, что на автомобиле. В последнем случае платят больше.
4. Работайте официантом-фрилансером
Если есть опыт, то можно договориться с рестораном или кафе о подработке в выходные. Ставка в эти дни будет небольшой, а уровень дохода зависит от вас. Если хорошо обслуживать клиентов, то они могут оставить отличные чаевые: от нескольких сотен рублей до пары тысяч.
Но для подработки нужно устраиваться в приличное место. Если посетителей в кафе ходит мало, то много заработать за выходные не получится.
5. Уборщицам тоже неплохо платят
Есть разные места, где быстро заработать может любой. Фото © Shutterstock
Клининг стоит недёшево. В Москве, Петербурге и других крупных городах России за уборку квартиры предстоит отдать в среднем пять тысяч рублей. Это отличный вариант для подработки, поэтому смело создавайте карточку на одной из досок объявлений.
6. Монетизируйте своё хобби
Если занимаетесь рукоделием и создаёте предметы формата "хенд-мейд", то не нужно делать их "в стол". Практически любую поделку можно продать. Самый простой способ найти покупателей — выставить товар в Интернете. Если производство изделий ручной работы поставлено на поток, то можно даже открыть ИП и выйти на маркетплейсы. Кто знает, а вдруг у вас пойдёт бизнес и деньги потекут рекой?
7. Делайте брови или маникюр
Только в сфере бьюти есть профессии, где зарабатывать быстро можно сразу. Фото © Shutterstock
Подрабатывайте мастером в салоне красоты. Чтобы неплохо зарабатывать, достаточно научиться элементарным вещам: делать брови или маникюр. За услуги с каждого клиента можно брать по полторы-две тысячи рублей.
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