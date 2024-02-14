7 женских ошибок, которые делают из них неудачниц с синдромом Бриджит Джонс

Синдром Бриджит Джонс — общее название для психологического состояния, когда привлекательная успешная женщина не может построить счастливые и гармоничные отношения с мужчиной. Как показывает практика психологов, чаще всего такие дамы имеют низкую самооценку, зависимы от мнения окружающих и сочетают неумение строить здоровые отношения с постоянным поиском идеального партнёра.

О типичных женских ошибках, которые делают из них неудачниц с синдромом Бриджит Джонс, Life.ru рассказал клинический психолог "Клиники доктора Аникиной" и автор Дзен-канала Станислав Самбурский.

1. Превращают желание выйти замуж в навязчивую идею

Фото © "Бриджит Джонс: Грани разумного". Режиссёр Билан Кидрон, сценарист Эндрю Дэвис / Kinopoisk.ru

Такие женщины становятся слишком настойчивыми и назойливыми, пугая потенциальных партнёров своими планами на будущее. Сложно не сбежать от девушки, которая на первом свидании уже обсуждает, как назвать детей.

Навязчивое желание найти мужа лишает женщин возможности насладиться флиртом и всеми прелестями конфетно-букетного периода. Мужчины довольно быстро считывают, что они в этом плане проходят только по касательной и нужны лишь как средство для достижения цели.

2. Ищут идеал

Такие женщины, как поясняет эксперт, создают в своём воображении идеальный образ мужчины, который должен соответствовать всем их требованиям и желаниям.

Они не готовы идти на компромиссы и принимать мужчин такими, какие они есть. Постоянно сравнивают реальных кандидатов с воображаемыми принцами и разочаровываются в них. Станислав Самбурский Клинический психолог

3. Обобщают негативный опыт

После неудачного свидания, на котором девушка своим напором и планами на будущее отпугнула самого заряженного парня, возникает мысль "все мужики — сволочи". Тенденция делать общие выводы на основе единичных случаев приводит к ощущению, что личная жизнь не сложится никогда.

4. Постоянно колеблются

Фото © "Бриджит Джонс: Грани разумного". Режиссёр Билан Кидрон, сценарист Эндрю Дэвис / Kinopoisk.ru

"Ярким проявлением синдрома Бриджит Джонс является постоянное колебание между желанием быть близкой к партнёру и страхом быть отвергнутой или преданной", — рассказывает Станислав Самбурский.

Девушка не доверяет мужчинам, но и не может без них обходиться. Она настойчиво ищет подтверждения, что небезразлична, требует внимания и комплиментов, но не верит в их искренность. Как следствие, постоянно находится в конфликте.

5. Фокусируются на негативе

Паникуя от того, что устроить личную жизнь, кажется, мучительно долго, девушки начинают фокусироваться на негативе. Они зацикливают своё внимание на негативных аспектах жизни и игнорируют позитивные.

Например, Бриджит Джонс по книге не ценит свои достоинства, такие как юмор, доброта, талант, а фокусируется на своих недостатках, таких как лишний вес, возраст "не девочка" и неопытность в отношениях. Станислав Самбурский Клинический психолог

6. Сравнивают себя с другими и завышают себе планку

Чувствуя себя неудачницами, женщины топчут самоуважение и начинают вести себя так, что и другие перестают их уважать. Сравнивая свои способности и достижения с другими, такие девушки видят только свои недочёты. Как следствие, они не могут поставить себе адекватные цели и планомерно добиваться их, ведь планка уже настолько завышена, что и начинать не стоит.

7. Падают в "кроличью нору" бесконечной самоактуализации

Фото © "Бриджит Джонс: Грани разумного". Режиссёр Билан Кидрон, сценарист Эндрю Дэвис / Kinopoisk.ru

"Бриджит Джонс не знает, чего она на самом деле хочет от жизни и кем она хочет быть. Выйти замуж — навязчивая идея, но станет ли она счастлива, когда ей наденут кольцо?" — подчёркивает клинический психолог.

Когда нет большой цели, сложно развивать свой потенциал. Бриджит не может принять себя и свою реальность, она живёт в иллюзиях и фантазиях. Сталкиваясь с реальностью, которая не соответствует её представлениям об идеальном мире и отношениях, она не может быть счастливой.

Синдром Бриджит Джонс — это результат нерешённых психологических проблем, которые мешают женщине быть собой и наслаждаться жизнью. Станислав Самбурский Клинический психолог