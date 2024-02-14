Любить по-русски: Как в России появился День святого Валентина и есть ли альтернатива 14 февраля Многие считают, что День святого Валентина был придуман продавцами открыток и мягких игрушек с целью активной продажи своих товаров, но это совсем не так. Life.ru объясняет, какого числа отмечают этот праздник, какова его история и как он пришёл в Россию. 13 февраля, 21:00 День святого Валентина влюблённые пары отмечают по всему миру 14 февраля. Фото © Shutterstock.com

Когда День святого Валентина в 2024 году

Во многих странах мира 14 февраля отмечается День святого Валентина, и Россия — не исключение. Этот праздник имеет католическое происхождение и назван по именам двух раннехристианских мучеников — Валентина Интерамнского и Валентина Римского. В 2024 году выпадает на среду, хотя роли это никакой не играет — дата фиксированная и из года в год не меняется.

История праздника

История, которая лежит в основе Дня всех влюблённых, берёт начало в Древнем Риме. Император Клавдий II запретил молодым мужчинам жениться, считая, что это отвлекает их от главного предназначения — защищать свою страну. Однако любовь не терпит преград, и парочки всё равно венчались, но тайно — при помощи местного врача и проповедника христианства по имени Валентин. Император узнал о нарушении запрета и бросил Валентина в темницу, где его приговорили к казни. В последние минуты своей жизни он написал письмо своей возлюбленной. Оно и стало прототипом так называемой валентинки.

В России День святого Валентина начали отмечать в начале девяностых годов, частично переняв традиции из Европы и США. Однако в нашей стране с каждым годом набирает всё большую популярность День семьи, любви и верности — торжество в честь святых покровителей семьи и брака Петра и Февронии Муромских. Он отмечается в России ежегодно 8 июля.

Традиции праздника в разных странах

День святого Валентина в США отмечается особенно масштабно. В этот день принято дарить подарки и валентинки своим возлюбленным. По традиции влюблённым дарят марципаны, а также конфеты красного и белого цвета, которые символизируют любовь и чистоту.

отмечается особенно масштабно. В этот день принято дарить подарки и валентинки своим возлюбленным. По традиции влюблённым дарят марципаны, а также конфеты красного и белого цвета, которые символизируют любовь и чистоту. Французы 14 февраля проводят конкурс на самый долгий поцелуй и самую длительную серенаду. На большом экране в центре Парижа можно сделать эффектное признание в любви. Кроме того, французы дарят своим возлюбленным ювелирные украшения в этот день.

14 февраля проводят конкурс на самый долгий поцелуй и самую длительную серенаду. На большом экране в центре Парижа можно сделать эффектное признание в любви. Кроме того, французы дарят своим возлюбленным ювелирные украшения в этот день. В Японии подарки на 14 февраля скромные — девушкам дарят шоколад. Это считается традицией и символизирует женскую привязанность к сладкому.

подарки на 14 февраля скромные — девушкам дарят шоколад. Это считается традицией и символизирует женскую привязанность к сладкому. В Великобритании в День всех влюблённых принято гадать. Незамужние девушки выходят на улицу и смотрят на птиц. Если они увидят малиновку, то считается, что их будущий муж будет моряком. Воробей символизирует бедность, а щегол — богатство.

в День всех влюблённых принято гадать. Незамужние девушки выходят на улицу и смотрят на птиц. Если они увидят малиновку, то считается, что их будущий муж будет моряком. Воробей символизирует бедность, а щегол — богатство. В Исландии в День святого Валентина разжигают костры в честь сына бога Одина. Этот обычай символизирует страсть.

Украшенные ко Дню святого Валентина кабины колеса обозрения "Солнце Москвы". Фото © Агентство "Москва" / Софья Сандурская

Интересные факты о Дне всех влюблённых

В 1477 году была найдена чуть ли не самая старая валентинка, в которой девушка просила молодого человека доказать свою любовь.

в которой девушка просила молодого человека доказать свою любовь. В Вероне ежегодно отправляют тысячи валентинок, а самую дорогую, стоимостью 300 тысяч долларов, получила Мария Каллас.

получила Мария Каллас. В Германии святой Валентин считается покровителем душевно больных, а в Саудовской Аравии празднование 14 февраля запрещено законом. Торговля праздничными товарами и красными розами в День всех влюблённых в этой стране карается штрафами.

День святого Валентина на ВДНХ. Фото © Агентство "Москва" / Сергей Киселёв

Поздравления с Днём святого Валентина

День святого Валентина — отличный повод выразить свои чувства особенному человеку. Один из самых простых, но приятных способов сделать это — подарить валентинку. Несколько этих советов сделают ваш подарок запоминающимся:

Подберите открытку, отражающую ваши отношения, и напишите на ней искреннее послание. Приложите к открытке небольшой подарок, например цветы или конфеты. Попробуйте сделать открытку своими руками, чтобы подчеркнуть вашу индивидуальность и заботу. Выберите подходящий момент для вручения открытки, чтобы сделать его особенным. Обратите внимание на детали, такие как конверт и обёрточная бумага, чтобы придать подарку дополнительный шарм.

Авторы Андрей Ананьев