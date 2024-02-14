Психолог дала два совета тем, кого бесит День святого Валентина
Психолог Наумова: Раздражение от Дня святого Валентина — признак одиночества
Чтобы избавиться от негатива по отношению ко всем романтическим атрибутам Дня святого Валентина, придётся заняться налаживанием личной жизни. Об этом рассказала семейный психолог Наталья Наумова. По её словам, раздражение от влюблённых парочек говорит только об одном — остром и болезненном ощущении одиночества.
"Праздники заставляют ещё острее ощутить одиночество или те проблемы, от которых раньше можно было спрятаться за работой или иными заботами", — говорит собеседница издания "Вечерняя Москва".
Чтобы изменить негативное восприятие этого праздника, психолог советует придать ему собственные смыслы, которые будут близки лично вам. Сместите фокус с романтики, окажите знак внимания просто своему родному человеку — сестре, маме или другу, — и тогда пережить "любовную лихорадку" 14 февраля получится с минимальными потерями.
Кстати, ранее Life.ru сообщал, что для 29% россиян стало традицией отмечать День святого Валентина, однако в последние годы тренд на празднование 14 февраля идёт на снижение. А если вы всё-таки отмечаете и даже с подарком уже определились, то сопроводите его необычным признанием в любви. Life.ru поговорил с искусственным интеллектом и записал самые классные фразы.