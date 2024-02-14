Психолог дала два совета тем, кого бесит День святого Валентина

Чтобы избавиться от негатива по отношению ко всем романтическим атрибутам Дня святого Валентина, придётся заняться налаживанием личной жизни. Об этом рассказала семейный психолог Наталья Наумова. По её словам, раздражение от влюблённых парочек говорит только об одном — остром и болезненном ощущении одиночества.

"Праздники заставляют ещё острее ощутить одиночество или те проблемы, от которых раньше можно было спрятаться за работой или иными заботами", — говорит собеседница издания "Вечерняя Москва".

Чтобы изменить негативное восприятие этого праздника, психолог советует придать ему собственные смыслы, которые будут близки лично вам. Сместите фокус с романтики, окажите знак внимания просто своему родному человеку — сестре, маме или другу, — и тогда пережить "любовную лихорадку" 14 февраля получится с минимальными потерями.