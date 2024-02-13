Искусственный интеллект и День всех влюблённых: 25 лучших валентинок на 14 февраля от нейросети

14 февраля — праздник, который отмечается во многих странах мира. Этот день посвящён любви, романтике и дружбе. В День всех влюблённых люди дарят друг другу подарки, цветы и открытки, которые называются валентинками. Послания в них могут быть разными: от простых и милых до очень оригинальных. В этом тексте мы расскажем, какие трогательные и необычные признания в любви можно выразить в валентинке для девушки или молодого человека. В этом Life.ru помог искусственный интеллект. И вот что у нас получилось!