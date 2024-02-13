10 самых милых историй знакомств из приложений, которые привели к настоящим бракам

В мире, где технологии переплелись с нашей личной жизнью, истории знакомств становятся всё удивительнее. От первого сообщения до свадебных колец и уютных семейных вечеров — собрали 10 историй о том, как любовь нашла свой путь через онлайн-платформы.

"Мы встретились через приложение. У нас счастливые, здоровые и любящие отношения. Планируем пожениться и завести семью. Мы без ума друг от друга и, вероятно, никогда бы не встретились, если бы не это приложение. Так что я чрезвычайно счастлива, что нашла его там", — wild_cloudberry.

Как цифровые платформы привели к любви: 10 историй. Фото © Shutterstock

"Я вышла за него замуж, и у нас через 10 дней уже должен родиться ребёнок. Мы вместе пять лет. Познакомились в приложении — он первым написал. Мы общались около месяца, из-за занятости на работе организовать первое свидание было сложно. Рандеву началось в 14:30 и было просто неформальным кофейным свиданием. Нас выгнали из кафе, когда было уже 18:00, и мы решили заодно и поужинать. Это было лучшее свидание в моей жизни — мы сразу подружились и остались вместе с тех пор", — spanglesandbambi.

"Я встретила парня в соцсети. Мы начали дистанционные отношения вскоре после встречи, потому что живём в разных странах. Через четыре месяца после знакомства он попросил моей руки, а через пять мы уже женаты! В браке полтора года, и жизнь прекрасна", — Hekatevenstar.

"Я вышла за него замуж, мы купили дом вместе и сейчас в процессе усыновления. Передаю привет алгоритму знакомств за тот шанс на жизнь, о котором я и не мечтала", — pandima.

Любовь в Интернете: 10 потрясающих сценариев историй о знакомствах. Фото © Shutterstock

"Я встретила его в Tinder. Мы пошли на ужин, а там сразу всё заискрилось. В итоге мы вот совсем недавно отпраздновали два года самых счастливых и здоровых отношений в моей жизни. Не знаю, что нас ждёт в будущем, кроме ещё более счастливых моментов. Жду с нетерпением, чтобы увидеть, куда нас занесёт судьба", — Affectionate_Law1287.

"Я увидела его на странице "Самые совместимые" и сделала первый шаг. Это был мой "последний вариант", потому что я устала от приложений и пережила много неудачных или откровенно отвратительных свиданий. Мы говорили три часа за ужином. Год спустя мы всё ещё вместе. И даже разговариваем о том, чтобы съехаться", — oldmanpuzzles.

"Я встретила парня на сайте знакомств, и мы съехались после года свиданий и отношений по переписке. Это было в начале этого месяца, и у нас всё отлично", — Queenielauren.

Знакомства в цифровую эпоху: 10 волнующих реальных историй любви. Фото © Shutterstock

"Мы встретились в приложении в 2015 году. На первом свидании мы провели вместе больше пяти часов… А в 2022-м я вышла за него замуж. Я счастлива, что он мой", — Valorandgiggles.

"Я встретила своего мужчину в приложении для знакомств в 2019 году, когда мы оба учились в колледже. В декабре 2022 года он сделал мне предложение, в январе 2023 года я переехала к нему, а в мае уже отметили четыре года вместе", — VenusJoy.

10 историй успеха онлайн-знакомств: от первого сообщения до свадьбы. Фото © Shutterstock

"Мы смэтчились (совпали в приложении для знакомств. — Прим. Life.ru) в сентябре 2019 года. Он прокомментировал что-то на моём профиле. Хотя у меня были совпадения с несколькими людьми, я с нетерпением ждала его сообщений больше всего. Мы пошли на первое свидание. Он чуть-чуть повернул голову, когда заметил меня, и сказал, что я ещё красивее в реальной жизни. Три месяца спустя я впервые сказала, что люблю его, и он ответил мне тем же. Через неделю мы были в официальных отношениях", — bonjourmarlene.