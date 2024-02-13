Канадский школьник сумел воссоздать легендарное оружие Архимеда — "луч смерти"
IFL Science: Подросток из Канады воссоздал "луч смерти" Архимеда
Школьник из Канады Бренден Сенер смог воссоздать легендарный "луч смерти", который якобы изобрёл древнегреческий учёный Архимед. Об этом пишет журнал IFL Science.
По информации издания, 12-летний подросток из Онтарио попытался воспроизвести зеркала Архимеда, которые, согласно легенде, использовались при обороне Сиракуз в 213 году до нашей эры. Древнегреческие источники указывают на то, что правильно размещённые зеркала сумели направить солнечные лучи так, чтобы поджечь корабли противника. Исследователи сомневались, что устройство действительно могло существовать.
Сенер построил уменьшенную версию указанного оружия с помощью настольных ламп и зеркал. Оказалось, что температура для трёх зеркал составила четыре градуса, а для четвёртого — 10 градусов. В итоге задуманная якобы Архимедом концепция сработала. По словам школьника, подобное оружие действительно может быть использовано в бою.
Сенер получил за свой эксперимент золотую медаль Ежегодной научной ярмарки Мэтьюз-холла, золотую медаль Ярмарки науки и техники в долине Темзы по физическим наукам и премию Лондонской публичной библиотеки.
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