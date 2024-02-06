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6 февраля, 03:26

Россия в 2024 году покажет миру новое оружие и беспилотники

"Рособоронэкспорт": Россия в 2024 году выведет на мировой рынок новое оружие

Стенд России на World Defense Show 2024 в Саудовской Аравии. Обложка © t.me / Рособоронэкспорт

Стенд России на World Defense Show 2024 в Саудовской Аравии. Обложка © t.me / Рособоронэкспорт

Россия в 2024 году представит на мировой рынок новые образцы оружия и военной техники, включая беспилотники. Об этом заявил генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев, его слова приводит РИА "Новости".

"В 2024 году мы ожидаем, что российские предприятия-производители активизируют оформление разрешительной документации на новые образцы, в том числе из беспилотного сегмента", — сказал Михеев, который принимает участие в выставке World Defense Show 2024 в Саудовской Аравии.

Также гендиректор отметил, что рынок показывает высокий спрос на отечественную продукцию, прошедшую модернизацию по результатам боевого применения. В частности, интерес у иностранных заказчиков вызвал комплекс автономного необитаемого подводного аппарата "Клавесин-1РЭ" после показа на Международном военно-морском салоне в Кронштадте.

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Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что производство танков в России с начала СВО выросло в пять раз. Также значительно увеличились поставки в войска беспилотников разных типов и артиллерийских боеприпасов по средствам индивидуальной бронезащиты.

Артур Лапсаков
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