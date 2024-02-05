Мантуров: Россия за три года выделит 100 миллиардов рублей на беспилотники

В ближайшие три года Россия планирует выделить 100 миллиардов рублей на развитие и производство БПЛА, заявил вице-премьер и глава Минпромторга Денис Мантуров на международной выставке вооружений World Defense Show. Он отметил, что планируется производство "сотен тысяч" FPV-дронов и "десятков тысяч" тяжёлых беспилотников.

"В ближайшую трёхлетку — текущий 2024, 2025 и 2026 годы — около 100 миллиардов рублей мы [выделим] на новые помещения, номенклатуру, а главное, будем активно работать в области регуляторики, чтобы их можно было активно применять в разных сферах экономики", — сказал Мантуров.