Мантуров: Россия за три года выделит 100 миллиардов рублей на беспилотники
В ближайшие три года Россия планирует выделить 100 миллиардов рублей на развитие и производство БПЛА, заявил вице-премьер и глава Минпромторга Денис Мантуров на международной выставке вооружений World Defense Show. Он отметил, что планируется производство "сотен тысяч" FPV-дронов и "десятков тысяч" тяжёлых беспилотников.
"В ближайшую трёхлетку — текущий 2024, 2025 и 2026 годы — около 100 миллиардов рублей мы [выделим] на новые помещения, номенклатуру, а главное, будем активно работать в области регуляторики, чтобы их можно было активно применять в разных сферах экономики", — сказал Мантуров.
А ранее Мантуров заявлял, что российские военные разработки представляют большой интерес для недружественных стран. На перспективное оружие и отечественных специалистов объявлена охота. Он отметил, что подобный шпионаж был распространён во все времена.
ТАСС / Юрий Смитюк