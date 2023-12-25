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25 декабря, 03:49

Мантуров уверен, что Запад объявил охоту на российское оружие и спецов

Мантуров: Недружественные страны ведут промышленный шпионаж против России

Российские военные разработки представляют большой интерес для недружественных стран. На перспективное оружие и отечественных специалистов буквально объявлена охота, заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

Вице-премьер подчеркнул, что подобный шпионаж был распространён во все времена. Однако теперь геополитические оппоненты Москвы даже предпринимают попытки похитить руководителей предприятий ОПК.

"Это активная живая охота не только за перспективными разработками, данными и параметрами наших образцов вооружения, но и на наших специалистов, которые особо ценны", — подытожил Мантуров в интервью РИА "Новости".

Первый опытный образец российского истребителя Checkmate появится до конца 2025 года
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А тем временем Россия обогнала Запад по объёмам производства нового вооружения. Рост темпов по некоторым позициям достигает десятикратных значений, рассказал ранее глава Минпромторга.

Обложка ©

Агентство "Москва" / Пелагия Тихонова

Илья Пушкарев
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