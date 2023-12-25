Мантуров уверен, что Запад объявил охоту на российское оружие и спецов

Российские военные разработки представляют большой интерес для недружественных стран. На перспективное оружие и отечественных специалистов буквально объявлена охота, заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

Вице-премьер подчеркнул, что подобный шпионаж был распространён во все времена. Однако теперь геополитические оппоненты Москвы даже предпринимают попытки похитить руководителей предприятий ОПК.

"Это активная живая охота не только за перспективными разработками, данными и параметрами наших образцов вооружения, но и на наших специалистов, которые особо ценны", — подытожил Мантуров в интервью РИА "Новости".