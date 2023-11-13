Первый опытный образец российского истребителя Checkmate появится до конца 2025 года
Мантуров: Первый образец истребителя Checkmate появится до конца 2025 года
Обложка © ТАСС / Карпухин Сергей
Первый опытный образец новейшего российского истребителя Checkmate может появиться до конца 2025 года. Такой прогноз дал глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
"Я рассчитываю, что это (создание первого образца истребителя Checkmate. — Прим. Лайфа) произойдёт до конца 2025 года", — рассказал Мантуров журналистам.
При этом, по его словам, уже есть заинтересованные в покупке Checkmate лица, по чьим запросам разработчики истребителя внесли ряд изменений в изначальный проект. В частности, это касалось компоновки машины, системы управления ею, а также вооружения, которым планируется оснастить Checkmate, пояснил министр.
Напомним, ранее сегодня стало известно, что в России началась подготовка к производству первых образцов истребителя Checkmate. Как сообщили в пресс-службе "Ростеха", необходимая конструкторская документация уже передана на завод, который будет заниматься проектом.