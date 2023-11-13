Первый опытный образец российского истребителя Checkmate появится до конца 2025 года

Первый опытный образец новейшего российского истребителя Checkmate может появиться до конца 2025 года. Такой прогноз дал глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

"Я рассчитываю, что это (создание первого образца истребителя Checkmate. — Прим. Лайфа) произойдёт до конца 2025 года", — рассказал Мантуров журналистам.

При этом, по его словам, уже есть заинтересованные в покупке Checkmate лица, по чьим запросам разработчики истребителя внесли ряд изменений в изначальный проект. В частности, это касалось компоновки машины, системы управления ею, а также вооружения, которым планируется оснастить Checkmate, пояснил министр.