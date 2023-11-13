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13 ноября, 04:15

Началась подготовка к производству первых российских истребителей Checkmate

РИА "Новости": В России начали подготовку производства первых Checkmate

<p>Российский истребитель Су-75 Checkmate. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Госкорпорация "Ростех"</p>

Российский истребитель Су-75 Checkmate. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Госкорпорация "Ростех"

В России готовятся к производству первых образцов лёгких истребителей пятого поколения Checkmate. Об этом в преддверии выставки Dubai Airshow – 2023 РИА "Новости" рассказали в пресс-службе "Ростеха".

"Сегодня конструкторская документация передана на завод-изготовитель, начата подготовка производства первых образцов", — сообщили в госкорпорации.

Презентация Checkmate состоялась ещё на Dubai Airshow – 2021, далее в проект вносились изменения на основе обратной связи от потенциальных заказчиков. Были скорректированы отдельные технические решения и стоимость, что повысило коммерческую привлекательность самолёта и снизило риски при его создании.

8 главных технических новинок "Армии-2023"

8 главных технических новинок "Армии-2023"

Ранее разработчик раскрыл смысл "шахматного" названия истребителя Су-75 Checkmate ("Шах и мат"): если представить воздушный бой в виде партии в шахматы, то это судно играет роль неброского, но порой незаменимого коня.

Лариса Сафронова
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