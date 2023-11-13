Началась подготовка к производству первых российских истребителей Checkmate

В России готовятся к производству первых образцов лёгких истребителей пятого поколения Checkmate. Об этом в преддверии выставки Dubai Airshow – 2023 РИА "Новости" рассказали в пресс-службе "Ростеха".

"Сегодня конструкторская документация передана на завод-изготовитель, начата подготовка производства первых образцов", — сообщили в госкорпорации.

Презентация Checkmate состоялась ещё на Dubai Airshow – 2021, далее в проект вносились изменения на основе обратной связи от потенциальных заказчиков. Были скорректированы отдельные технические решения и стоимость, что повысило коммерческую привлекательность самолёта и снизило риски при его создании.