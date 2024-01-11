В Британии назвали оружие России, которое поможет быстрее одержать победу в СВО

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Daily Express: Российские беспилотники "Куб" станут кошмаром для Украины

11 января, 07:45
Российский беспилотник. Обложка © ТАСС / Лев Федосеев

Российский беспилотник. Обложка © ТАСС / Лев Федосеев

Российские модернизированные ударные беспилотники "Куб" помогут ВС РФ быстрее одержать победу, так как дроны практически неуязвимы и легко обходят ПВО противника. Об этом пишет Daily Express.

"Применение этого оружия может стать переломным в конфликте и поможет России прорвать оборону ВСУ", — отмечается в материале.

Автор статьи добавляет, что беспилотники "Куб" способны наносить удар по целям, которые ранее были недосягаемы. Также дроны имеют преимущество в том, что двигаются практически бесшумно, не давая себя обнаружить. В публикации отмечается, что украинские силы ПВО и без того едва справляются с российскими атаками, а сейчас и вовсе могут оказаться на грани истощения.

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Напомним, беспилотники "Куб" производит российский концерн "Калашников". Американский журнал Newsweek уже писал, что новые дроны позволят ВС РФ обеспечить гораздо более мощный удар по целям на Украине. Западные журналисты назвали обновлённые российские БПЛА "ночным кошмаром". "Куб" практически невозможно обнаружить, дроны эффективно ликвидируют объекты и переносят разные виды снарядов.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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