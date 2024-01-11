В Британии назвали оружие России, которое поможет быстрее одержать победу в СВО

Автор статьи добавляет, что беспилотники "Куб" способны наносить удар по целям, которые ранее были недосягаемы. Также дроны имеют преимущество в том, что двигаются практически бесшумно, не давая себя обнаружить. В публикации отмечается, что украинские силы ПВО и без того едва справляются с российскими атаками, а сейчас и вовсе могут оказаться на грани истощения.