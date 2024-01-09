МО РФ нарастит поставки линейки беспилотников — от сверхмалых до тяжёлых

Минобороны России сформирует серийную линейку беспилотников различных классов — от сверхмалых до тяжёлых. Об этом сообщил министр обороны Сергей Шойгу.

"Будем наращивать поставки наиболее востребованных образцов. В частности, формировать серийную линейку беспилотных летательных аппаратов — от сверхмалых до тяжёлых ударных", — отметил глава ведомства на селекторном совещании с руководящим составом вооружённых сил.