МО РФ нарастит поставки линейки беспилотников — от сверхмалых до тяжёлых
Минобороны России сформирует серийную линейку беспилотников различных классов — от сверхмалых до тяжёлых. Об этом сообщил министр обороны Сергей Шойгу.
"Будем наращивать поставки наиболее востребованных образцов. В частности, формировать серийную линейку беспилотных летательных аппаратов — от сверхмалых до тяжёлых ударных", — отметил глава ведомства на селекторном совещании с руководящим составом вооружённых сил.
Кстати, сейчас в России проходит испытания новый дрон-камикадзе "Суперкам", обладающий высокой степенью защиты от систем радиоэлектронной борьбы. Его создали специалисты госкорпорации "Ростех".
ТАСС / Александр Полегенько