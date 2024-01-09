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9 января, 09:53

МО РФ нарастит поставки линейки беспилотников — от сверхмалых до тяжёлых

Минобороны России сформирует серийную линейку беспилотников различных классов — от сверхмалых до тяжёлых. Об этом сообщил министр обороны Сергей Шойгу.

"Будем наращивать поставки наиболее востребованных образцов. В частности, формировать серийную линейку беспилотных летательных аппаратов — от сверхмалых до тяжёлых ударных", — отметил глава ведомства на селекторном совещании с руководящим составом вооружённых сил.

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Кстати, сейчас в России проходит испытания новый дрон-камикадзе "Суперкам", обладающий высокой степенью защиты от систем радиоэлектронной борьбы. Его создали специалисты госкорпорации "Ростех".

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ТАСС / Александр Полегенько

Александра Вишнякова
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