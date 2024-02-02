Путин: Производство танков в России с начала СВО выросло в пять раз
Производство танков в РФ с начала специальной военной операции (СВО) увеличилось в пять раз, а автотехники — в семь. Об этом сообщил российский лидер Владимир Путин.
"С начала спецоперации значительно увеличились поставки в войска беспилотников разных типов и артиллерийских боеприпасов по средствам индивидуальной бронезащиты. Увеличение произошло в десять раз, а вот по танкам — в пять", — отметил он в ходе выступления на форуме Народного фронта "Всё для победы!", назвав такой показатель приличным.
Ранее Путин рассказал об эффективности тяжёлой огнемётной системы "Солнцепёк". По словам президента, такого вооружения в зоне СВО становится всё больше.
Как сообщал Life.ru, форум "Всё для победы!" проходит в Туле, куда Путин прибыл днём 2 февраля. Президент уже встретился с участниками форума. В планах главы государства посещение нового онкологического центра.
ТАСС / Марина Молдавская