Путин: Производство танков в России с начала СВО выросло в пять раз

Производство танков в РФ с начала специальной военной операции (СВО) увеличилось в пять раз, а автотехники — в семь. Об этом сообщил российский лидер Владимир Путин.

"С начала спецоперации значительно увеличились поставки в войска беспилотников разных типов и артиллерийских боеприпасов по средствам индивидуальной бронезащиты. Увеличение произошло в десять раз, а вот по танкам — в пять", — отметил он в ходе выступления на форуме Народного фронта "Всё для победы!", назвав такой показатель приличным.

Ранее Путин рассказал об эффективности тяжёлой огнемётной системы "Солнцепёк". По словам президента, такого вооружения в зоне СВО становится всё больше.