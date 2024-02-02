Регион

Уведомления отключены

2 февраля, 15:34

Путин: Производство танков в России с начала СВО выросло в пять раз

Производство танков в РФ с начала специальной военной операции (СВО) увеличилось в пять раз, а автотехники — в семь. Об этом сообщил российский лидер Владимир Путин.

"С начала спецоперации значительно увеличились поставки в войска беспилотников разных типов и артиллерийских боеприпасов по средствам индивидуальной бронезащиты. Увеличение произошло в десять раз, а вот по танкам — в пять", — отметил он в ходе выступления на форуме Народного фронта "Всё для победы!", назвав такой показатель приличным.

Ранее Путин рассказал об эффективности тяжёлой огнемётной системы "Солнцепёк". По словам президента, такого вооружения в зоне СВО становится всё больше.

Путин сообщил об обновлении на 95% стратегических ядерных сил РФ
Путин сообщил об обновлении на 95% стратегических ядерных сил РФ

Как сообщал Life.ru, форум "Всё для победы!" проходит в Туле, куда Путин прибыл днём 2 февраля. Президент уже встретился с участниками форума. В планах главы государства посещение нового онкологического центра.

Обложка ©

ТАСС / Марина Молдавская

Никита Осипов
  • Новости
  • Путин
  • Военная техника
  • Наука и Технологии
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров