Президент России Владимир Путин прибыл в Тулу, где выступит на форуме "Всё для Победы!", пообщается с активом Общероссийского народного фронта (ОНФ), а также примет участие в других мероприятиях.

"Будет свободная беседа, она вся будет открыта. После этого он выступит на этом форуме "Всё для Победы!" — сказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Представитель Кремля добавил, что на встрече будут присутствовать волонтёры и медики, оказывающие помощь бойцам в зоне проведения специальной военной операции, инженеры и изобретатели, которые работают над модернизацией военной техники, а также военные корреспонденты.

Кроме того, в планах Путина посещение нового онкологического центра. Глава государства проведёт совещание по профильной теме и по видеосвязи откроет ряд подобных медучреждений в других регионах России.

Песков добавил, что сопровождать Путина в поездке будет губернатор Тульской области Алексей Дюмин. При этом отдельной встречи у них не запланировано. В предыдущий раз президент приезжал в Тульскую область в апреле прошлого года. Тогда президент посетил завод "Тулажелдормаш" и провёл заседание по развитию промышленности в условиях санкций.