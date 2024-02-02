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2 февраля, 10:58

В Кремле рассказали о подготовке к посланию Путина Федеральному собранию

Песков: Подготовка к посланию Путина Федеральному собранию уже ведётся

Подготовка к посланию президента России Владимира Путина Федеральному собранию уже ведётся. Об этом сообщил в ходе брифинга пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. При этом дату оглашения послания он называть не стал.

"Будем своевременно вас информировать о сроках оглашения", — пообещал представитель Кремля журналистам.

Напомним, в прошлом году Путин выступил с посланием Федеральному собранию, которое продлилось 1 час 45 минут, 21 февраля. Выступление президента началось с темы СВО, а закончилось словами о правде и единстве. В частности, Путин тогда отметил, что Россия делала всё возможное, чтобы разрешить кризис в Донбассе мирным путём. При этом, по его словам, в украинском вопросе Запад играл "краплёными картами". Глава государства подчеркнул, что за океаном ещё в 2014 году поддержали кровавый переворот на Украине, а также добавил, что западные элиты превратились в символ тотальной беспринципной лжи.

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Kremlin.ru

Александр Юнашев
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