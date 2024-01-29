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29 января, 12:37

В Кремле раскрыли дату встречи Путина с Эрдоганом и ключевую тему переговоров

Помощник президента Ушаков: Визит Путина в Турцию планируется на февраль

Президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган. Обложка © Getty Images / Murat Kula

Президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган. Обложка © Getty Images / Murat Kula

Подготовка визита президента Российской Федерации Владимира Путина в Турцию ведётся, поездка запланирована на февраль. Одной из главных повесток встречи с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом станет урегулирование вооружённого конфликта на Украине. Об этом сообщил помощник главы РФ по международным делам Юрий Ушаков.

"Да, готовится визит <...> Могу сказать, что украинская тематика будет в качестве, наверное, одной из основных предметов переговоров", сообщил он, отметив, что поездка Путина планируется в следующем месяце.

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Ранее аналогичную информацию журналистам сообщил дипломат из Анкары. Он заявил, что Эрдоган собирается затронуть тему украинского конфликта и зерновую сделку во время переговоров с российским лидером Путиным, которые запланированы на предстоящий февраль.

Юрий Лысенко
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