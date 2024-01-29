В Кремле раскрыли дату встречи Путина с Эрдоганом и ключевую тему переговоров
Помощник президента Ушаков: Визит Путина в Турцию планируется на февраль
Президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган. Обложка © Getty Images / Murat Kula
Подготовка визита президента Российской Федерации Владимира Путина в Турцию ведётся, поездка запланирована на февраль. Одной из главных повесток встречи с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом станет урегулирование вооружённого конфликта на Украине. Об этом сообщил помощник главы РФ по международным делам Юрий Ушаков.
"Да, готовится визит <...> Могу сказать, что украинская тематика будет в качестве, наверное, одной из основных предметов переговоров", — сообщил он, отметив, что поездка Путина планируется в следующем месяце.
Ранее аналогичную информацию журналистам сообщил дипломат из Анкары. Он заявил, что Эрдоган собирается затронуть тему украинского конфликта и зерновую сделку во время переговоров с российским лидером Путиным, которые запланированы на предстоящий февраль.