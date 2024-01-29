В Кремле раскрыли дату встречи Путина с Эрдоганом и ключевую тему переговоров

Подготовка визита президента Российской Федерации Владимира Путина в Турцию ведётся, поездка запланирована на февраль. Одной из главных повесток встречи с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом станет урегулирование вооружённого конфликта на Украине. Об этом сообщил помощник главы РФ по международным делам Юрий Ушаков.

"Да, готовится визит <...> Могу сказать, что украинская тематика будет в качестве, наверное, одной из основных предметов переговоров", — сообщил он, отметив, что поездка Путина планируется в следующем месяце.