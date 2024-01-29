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Стало известно, что обсудят Путин и Эрдоган во время февральской встречи

Путин и Эрдоган на переговорах могут затронуть украинскую тему и зерновую сделку

29 января, 07:23
Путин и Эрдоган на переговорах могут обсудить Украину и зерновую сделку. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Путин и Эрдоган на переговорах могут обсудить Украину и зерновую сделку. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган собирается затронуть тему украинского конфликта и зерновую сделку во время переговоров с российским лидером Владимиром Путиным, которые запланированы на предстоящий февраль. Об этом рассказал РИА "Новости" дипломатический источник в Анкаре.

"Безусловно, это будет украинская тематика. Вы знаете о посреднических усилиях господина президента (Турции Эрдогана. — Прим. Лайфа) в этом направлении, был неоднократный призыв к сторонам возобновить стамбульский мирный процесс", поделился собеседник с агентством.

Также, по его словам, Эрдоган и Путин могут поднять вопрос о возобновлении реализации зерновой сделки. Как подчеркнул источник, в целом у политиков намечена широкая повестка, которая включает в себя не только двусторонние вопросы, но и проблемы региона.

Турция ожидает визита Путина в феврале
Турция ожидает визита Путина в феврале

Напомним, действие Черноморской зерновой инициативы было прекращено 18 июля из-за полного игнорирования российской части документа. При этом генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что восстановление зерновой сделки в её первоначальном виде бессмысленно. В январе этого года в Кремле подчёркивали, что для обсуждения возобновления сделки нет никаких предпосылок.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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