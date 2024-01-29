Стало известно, что обсудят Путин и Эрдоган во время февральской встречи Путин и Эрдоган на переговорах могут затронуть украинскую тему и зерновую сделку 29 января, 07:23 Путин и Эрдоган на переговорах могут обсудить Украину и зерновую сделку. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган собирается затронуть тему украинского конфликта и зерновую сделку во время переговоров с российским лидером Владимиром Путиным, которые запланированы на предстоящий февраль. Об этом рассказал РИА "Новости" дипломатический источник в Анкаре.

"Безусловно, это будет украинская тематика. Вы знаете о посреднических усилиях господина президента (Турции Эрдогана. — Прим. Лайфа) в этом направлении, был неоднократный призыв к сторонам возобновить стамбульский мирный процесс", — поделился собеседник с агентством.

Также, по его словам, Эрдоган и Путин могут поднять вопрос о возобновлении реализации зерновой сделки. Как подчеркнул источник, в целом у политиков намечена широкая повестка, которая включает в себя не только двусторонние вопросы, но и проблемы региона.

Авторы Татьяна Миссуми