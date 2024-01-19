Разговоры о возобновлении зерновой сделки не ведутся, сообщили в Кремле

В настоящее время не ведётся никаких разговоров о возобновлении зерновой сделки, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Нет, этих разговоров больше не ведётся", — сказал он журналистам, отметив, что для возобновления обсуждений нет никаких оснований.