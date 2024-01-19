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19 января, 10:45

Разговоры о возобновлении зерновой сделки не ведутся, сообщили в Кремле

Песков: Разговоры о возобновлении зерновой сделки не ведутся

В настоящее время не ведётся никаких разговоров о возобновлении зерновой сделки, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Нет, этих разговоров больше не ведётся", — сказал он журналистам, отметив, что для возобновления обсуждений нет никаких оснований.

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Как уже сообщал Лайф, действие Черноморской зерновой инициативы было прекращено 18 июля из-за полного игнорирования российской части документа. При этом недавно генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что восстановление зерновой сделки в её первоначальном виде не имеет никакого смысла.

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Getty Images / Alexey Furman

Александр Юнашев
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