Генсек ООН Гутерриш назвал бессмысленным восстановление зерновой сделки

Восстановление зерновой сделки в её первоначальном виде не имеет никакого смысла. Соответствующее заявление сделал генеральный секретарь Организации Объединённых Наций (ООН) Антониу Гутерриш.

"Мы находимся на связи с обеими сторонами, пытаемся выработать новые формы. Не думаю, что повторение [зерновой сделки] имело бы смысл", — сказал Гутерриш в разговоре с журналистами.