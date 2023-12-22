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22 декабря, 18:45

Генсек ООН Гутерриш назвал бессмысленным восстановление зерновой сделки

Восстановление зерновой сделки в её первоначальном виде не имеет никакого смысла. Соответствующее заявление сделал генеральный секретарь Организации Объединённых Наций (ООН) Антониу Гутерриш.

"Мы находимся на связи с обеими сторонами, пытаемся выработать новые формы. Не думаю, что повторение [зерновой сделки] имело бы смысл", — сказал Гутерриш в разговоре с журналистами.

Напомним, действие зерновой сделки было прекращено 18 июля из-за полного игнорирования российской части документа. Москва отозвала гарантии безопасности в использовавшемся черноморском коридоре, однако Киев всё равно продолжает поставлять зерно по морю. К слову, попытки Незалежной использовать морской транспорт для вывоза зерна всё чаще сталкиваются с проблемами. Так, недавно вышедший из украинского порта балкер с продовольствием подорвался на мине по пути в Румынию.

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Наталья Исакова
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