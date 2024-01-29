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29 января, 05:28

Турция ожидает визита Путина в феврале

РИА "Новости": Путин может прибыть с рабочей поездкой в Турцию в феврале

Президент России Владимир Путин может приехать с рабочей поездкой в Анкару в феврале текущего года, где встретится с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. Точную дату установят, исходя из графиков двух президентов.

"Наши ожидания, ориентировочно, февраль. Идёт согласование по дипломатическим каналам", — сообщил РИА "Новости" источник с турецкой стороны.

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Ранее о планируемом визите Путина в Турцию также заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. По его словам, глава государства может встретиться с Эрдоганом ещё до президентских выборов в России, которые состоятся в середине марта. Примечательно, что турецкие СМИ сообщали о встрече лидеров, которая может состояться уже 12 февраля.

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ТАСС / Сергей Карпухин

Ян Поланин
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