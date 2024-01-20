Регион

Уведомления отключены

20 января, 13:42

В Турции анонсировали возможный визит Путина

Türkiye: Президент России Владимир Путин может приехать в Турцию 12 февраля

Турецкие власти ожидают, что президент России Владимир Путин может посетить республику 12 февраля, а президент Ирана Ибрахим Раиси — 24 января. Об этом сообщила турецкая газета Türkiye со ссылкой на источники.

По информации издания, в ходе визита Раиси планируется подписание десяти новых соглашений в рамках проведения турецко-иранского Совета сотрудничества высшего уровня. Там же будут обсуждаться тема борьбы с терроризмом и ситуация на Ближнем Востоке. Дополнительных сведений о будущей встрече Эрдогана и главы российского государства не приводится.

В Швейцарии призвали пригласить Путина из-за устроенной Зеленским проблемы
В Швейцарии призвали пригласить Путина из-за устроенной Зеленским проблемы

А ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Путин может посетить КНДР с визитом в обозримом будущем. По его словам, Северная Корея является ближайшим соседом и партнёром, с которым Россия намерена и дальше развивать отношения во всех сферах.

Обложка ©

ТАСС / Михаил Метцель

Дарья Нарыкова
  • Новости
  • Турция
  • Путин
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров