В Турции анонсировали возможный визит Путина

Турецкие власти ожидают, что президент России Владимир Путин может посетить республику 12 февраля, а президент Ирана Ибрахим Раиси — 24 января. Об этом сообщила турецкая газета Türkiye со ссылкой на источники.

По информации издания, в ходе визита Раиси планируется подписание десяти новых соглашений в рамках проведения турецко-иранского Совета сотрудничества высшего уровня. Там же будут обсуждаться тема борьбы с терроризмом и ситуация на Ближнем Востоке. Дополнительных сведений о будущей встрече Эрдогана и главы российского государства не приводится.