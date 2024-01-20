В Турции анонсировали возможный визит Путина
Türkiye: Президент России Владимир Путин может приехать в Турцию 12 февраля
Турецкие власти ожидают, что президент России Владимир Путин может посетить республику 12 февраля, а президент Ирана Ибрахим Раиси — 24 января. Об этом сообщила турецкая газета Türkiye со ссылкой на источники.
По информации издания, в ходе визита Раиси планируется подписание десяти новых соглашений в рамках проведения турецко-иранского Совета сотрудничества высшего уровня. Там же будут обсуждаться тема борьбы с терроризмом и ситуация на Ближнем Востоке. Дополнительных сведений о будущей встрече Эрдогана и главы российского государства не приводится.
А ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Путин может посетить КНДР с визитом в обозримом будущем. По его словам, Северная Корея является ближайшим соседом и партнёром, с которым Россия намерена и дальше развивать отношения во всех сферах.
ТАСС / Михаил Метцель