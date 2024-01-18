В Швейцарии призвали пригласить Путина из-за устроенной Зеленским проблемы

После визита в Швейцарию Владимира Зеленского нужно пригласить в Берн и президента РФ Владимира Путина. Это подтвердит нейтралитет страны в конфликте на Украине, считает депутат Нацсовета от Швейцарской народной партии (SVP) Рино Бюхель.

"Швейцария сможет сохранить нейтралитет только в том случае, если она также пригласит Владимира Путина в Берн", — заявил политик в интервью газете 20 Minuten.

По мнению Бюхеля, визит Зеленского в парламент Швейцарии в понедельник нарушает вековой нейтралитет страны: она, по сути, принимает сторону одного из участников конфликта. Между тем урегулирование ситуации невозможно без участия Москвы. Переговоры по украинской "формуле мира" в Давосе, прошедшие без России, депутат назвал абсурдными.