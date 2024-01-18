Регион

Уведомления отключены

18 января, 01:33

В Швейцарии призвали пригласить Путина из-за устроенной Зеленским проблемы

Швейцарский депутат Бюхель предложил после Зеленского пригласить в Берн Путина

Президент РФ Владимир Путин. Обложка © LIFE / Павел Баранов

Президент РФ Владимир Путин. Обложка © LIFE / Павел Баранов

После визита в Швейцарию Владимира Зеленского нужно пригласить в Берн и президента РФ Владимира Путина. Это подтвердит нейтралитет страны в конфликте на Украине, считает депутат Нацсовета от Швейцарской народной партии (SVP) Рино Бюхель.

"Швейцария сможет сохранить нейтралитет только в том случае, если она также пригласит Владимира Путина в Берн", — заявил политик в интервью газете 20 Minuten.

По мнению Бюхеля, визит Зеленского в парламент Швейцарии в понедельник нарушает вековой нейтралитет страны: она, по сути, принимает сторону одного из участников конфликта. Между тем урегулирование ситуации невозможно без участия Москвы. Переговоры по украинской "формуле мира" в Давосе, прошедшие без России, депутат назвал абсурдными.

"Мы будем слабыми": Зеленский сделал правдивый прогноз о будущем Украины
"Мы будем слабыми": Зеленский сделал правдивый прогноз о будущем Украины

А ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что нет никаких оснований считать возможными переговоры о долгосрочном перемирии на Украине. По его словам, украинский народ хочет этого больше, чем кто-либо другой, но никаких предпосылок для переговоров нет.

Лариса Сафронова
  • Новости
  • швейцария
  • Путин
  • Владимир Зеленский
  • Россия
  • Украина
  • Специальная военная операция на Украине
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров