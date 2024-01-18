"Мы будем слабыми": Зеленский сделал правдивый прогноз о будущем Украины

Военно-промышленный комплекс западных союзников Киева не справляется с запросами Украины из-за колоссальных объёмов расходуемого в конфликте вооружения. Такое объяснение неудачам ВСУ нашёл Владимир Зеленский, выступивший на пресс-конференции в Давосе.

Политик привёл в пример ситуацию с артиллерийскими снарядами калибра 155 миллиметров. По его словам, продукция производящих боеприпас компаний всего мира не покрывает потребности военных.

"В мире нет на сегодня достаточного объёма производства на примере артиллерии, достаточного для украинской армии, чтобы выдерживать войну с Российской армией", — посетовал спикер.

На вопрос о судьбе Украины в случае полного прекращения поддержки Запада Зеленский ответил мрачным прогнозом. По его словам, Киев продолжит борьбу, но противостояние может завершиться в пользу России.

"Мы будем слабыми на поле боя, у нас будет большой дефицит артиллерии, мы не сможем отбивать удары баллистическими ракетами, будет большое количество убийств и раненых людей. Будет большой кризис для всей Европы. Без помощи США, ЕС Украина будет бороться, будет слабее, и у РФ будет возможность захватить нас", — признался политик.