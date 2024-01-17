Премьер Госсовета Китая не удостоил Зеленского встречи в Давосе Politico: Китай отверг просьбу Украины о встрече Зеленского и Ли Цяна в Давосе 17 января, 16:55 Владимир Зеленский и Ли Цян. Обложка © Getty Images / Drew Angerer, © ТАСС / dpa / picture-alliance / Hannes P Albert

Китай отказался удовлетворять просьбу Украины о встрече Владимира Зеленского и премьера Государственного совета КНР Ли Цяна на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

"Украинские лидеры не скрывали своего желания встретиться с китайскими официальными лицами в Швейцарии на этой неделе, но Владимир Зеленский отправился домой, не получив желаемой встречи, что стало ударом по Киеву", — отмечается в материале.

Авторы статьи высказали предположение, что Москва якобы могла повлиять на Пекин, призвав оборвать любые дипломатические связи с украинской стороной. Также в статье приводятся слова чиновника из Евросоюза, который уверяет, что представители ЕС пытались устроить встречу Зеленского и Ли Цяна, посчитав это "положительным шагом", но усилия не увенчались успехом.

При этом представитель Украины в разговоре с Politico не стал подтверждать информацию, что Киев просил Пекин о встрече. Украинская сторона якобы и не собиралась идти на контакт.

Ранее сообщалось, что ряд стран Глобального Юга во время встречи, проходящей в Давосе, сообщил о том, что нужно принимать во внимание озабоченности России по теме Украины.

Авторы Татьяна Миссуми