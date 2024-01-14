В Давосе страны Юга призвали учитывать озабоченности России по Украине
Представитель стран Юга в Давосе: Нужно учитывать озабоченности РФ по Украине
Ряд стран Глобального Юга во время встречи, проходящей в Давосе, сообщил о том, что нужно принимать во внимание озабоченности России по теме Украины. Об этом в беседе с журналистами сообщил высокопоставленный представитель Евросоюза после переговоров.
"В то время как партнёры Глобального Юга в целом выразили сочувствие судьбе украинцев и их страданиям, некоторые (страны Юга. — Прим. Лайфа) подчеркнули необходимость учитывать озабоченности России", — пояснил представитель Евросоюза.
Напомним, Киев пытается протолкнуть свою "формулу мира", которая объединяет позиции якобы 50 стран по вопросу урегулирования вооружённого конфликта. По теме уже провели несколько встреч, последняя из которых, по словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, была тайной. Москва узнала о мероприятии от союзников, принявших участие в нём. Позднее стало известно, что встреча по "формуле мира" Зеленского в Давосе 14 января будет последней и без участия Китая.
Unsplash