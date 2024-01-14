"Фарс": В Швейцарии указали на бессмысленность встречи по "формуле мира" Зеленского

Созванная 14 января в Давосе четвёртая встреча на уровне советников по национальной безопасности по украинской "формуле мира" не принесёт никакого положительного результата, так как в ней не участвует Россия. Таким мнением поделился швейцарский политик, журналист и писатель, депутат кантонального парламента Женевы Ги Меттан.

"Не будет никакого результата, так как для переговоров о мире необходимо присутствие за столом обеих сторон", — отметил политик в беседе с ТАСС, назвав встречу фарсом и пропагандистской операцией.

По словам Меттана, цель данной встречи заключается в том, чтобы убедить население, что в Давосе собрались обсуждать мирное урегулирование, хотя на самом деле речь идёт о дальнейшей поддержке Киева.