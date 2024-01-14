"Фарс": В Швейцарии указали на бессмысленность встречи по "формуле мира" Зеленского
Политик Меттан назвал фарсом встречу по украинской "формуле мира" в Давосе
Созванная 14 января в Давосе четвёртая встреча на уровне советников по национальной безопасности по украинской "формуле мира" не принесёт никакого положительного результата, так как в ней не участвует Россия. Таким мнением поделился швейцарский политик, журналист и писатель, депутат кантонального парламента Женевы Ги Меттан.
"Не будет никакого результата, так как для переговоров о мире необходимо присутствие за столом обеих сторон", — отметил политик в беседе с ТАСС, назвав встречу фарсом и пропагандистской операцией.
По словам Меттана, цель данной встречи заключается в том, чтобы убедить население, что в Давосе собрались обсуждать мирное урегулирование, хотя на самом деле речь идёт о дальнейшей поддержке Киева.
Политик отметил, что встреча по украинской "формуле мира" проходит за день до ежегодного заседания Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе. Это делается для того, чтобы "собрать в украинский лагерь как можно больше персоналий и максимум стран", пояснил Меттан. Также он указал, что Давос не может считаться местом для обсуждения серьёзных вопросов в отсутствие России.
Напомним, Киев пытается протолкнуть свою "формулу мира", которая объединяет позиции якобы 50 стран по вопросу урегулирования вооружённого конфликта. По теме уже провели несколько встреч, последняя из которых, по словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, была тайной. Москва узнала о мероприятии от союзников, принявших участие в нём. Позднее стало известно, что новая запланированная встреча по "формуле мира" Зеленского в Давосе 14 января будет последней и без участия Китая.