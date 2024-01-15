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15 января, 20:42

Глава украинского МИД помечтал о более динамичных отношениях с Китаем

Кулеба: Китай может сыграть роль в восстановлении мира на Украине

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба. Обложка © ТАСС / AP / Efrem Lukatsky

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба. Обложка © ТАСС / AP / Efrem Lukatsky

Украина хочет наладить более динамичные отношения с КНР, полагая, что Пекин поможет ей урегулировать конфликт с Россией. Об этом польскому журналу Uklad Sil рассказал глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

"Мы хотим достичь более динамичных отношений с Китаем. Мы считаем, что они являются игроком, который может сыграть роль в восстановлении мира на Украине. Но мы устанавливаем этот диалог как западная страна", — пояснил Кулеба.

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Ранее Кулеба посоветовал соотечественникам "не кипишевать" и не вгонять себя "в состояние агонии и депрессии" из-за заявления руководителя пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллера о снижении поддержки Киева.

Анатолий Симоненко
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