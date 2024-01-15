Глава украинского МИД помечтал о более динамичных отношениях с Китаем

Украина хочет наладить более динамичные отношения с КНР, полагая, что Пекин поможет ей урегулировать конфликт с Россией. Об этом польскому журналу Uklad Sil рассказал глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

"Мы хотим достичь более динамичных отношений с Китаем. Мы считаем, что они являются игроком, который может сыграть роль в восстановлении мира на Украине. Но мы устанавливаем этот диалог как западная страна", — пояснил Кулеба.