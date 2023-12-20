Украина объявила компанию из Китая "спонсором войны"
НАПК Украины внесло китайскую ж/д корпорацию CRCC в перечень "спонсоров войны"
Китайская компания железнодорожного строительства China Railway Construction Corporation (CRCC) внесена в украинский список "спонсоров войны" за продолжение своей деятельности в России. Об этом сообщает пресс-служба Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) Украины.
Там уточнили, что китайская компания до сих пор продолжает работать на территории РФ, строя железнодорожные и автодорожные объекты. Также в НАПК сослались на сообщения СМИ о строительстве подводного тоннеля под Керченским проливом, подрядчиком которого якобы должна была выступить CRCC.
"Это и стало основанием для внесения CRCC в перечень международных спонсоров войны НАПК Украины", — говорится в заявлении агентства.
Ранее Лайф рассказывал, что Киев внёс три крупнейшие нефтегазовые компании из Китая в перечень "спонсоров войны". Это было сделано из-за якобы сотрудничества данных организаций с Россией. Речь идёт о предприятиях CNOOC Group, Sinopec Group и China National Petroleum Corporation.
ТАСС / ZUMA / Bai Xueqi