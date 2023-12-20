Украина объявила компанию из Китая "спонсором войны"

Китайская компания железнодорожного строительства China Railway Construction Corporation (CRCC) внесена в украинский список "спонсоров войны" за продолжение своей деятельности в России. Об этом сообщает пресс-служба Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) Украины.

Там уточнили, что китайская компания до сих пор продолжает работать на территории РФ, строя железнодорожные и автодорожные объекты. Также в НАПК сослались на сообщения СМИ о строительстве подводного тоннеля под Керченским проливом, подрядчиком которого якобы должна была выступить CRCC.

"Это и стало основанием для внесения CRCC в перечень международных спонсоров войны НАПК Украины", — говорится в заявлении агентства.