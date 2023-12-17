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17 декабря, 12:35

Украина отплатила Австрии за снятие вето с 12-го пакета санкций ЕС

НАПК: Киев приостановил статус "спонсора войны" для австрийского Raiffeisen Bank

Украина временно исключила австрийский Raiffeisen Bank из списка "международных спонсоров войны". Об этом говорится в реестре украинского Национального агентства по предотвращению коррупции.

"Статус приостановлен на период проведения двусторонних консультаций с привлечением представителей Европейской комиссии",  говорится в публикации агентства.

ЕС согласовал 12-й пакет санкций против России, пока канцлер Австрии выходил из зала

ЕС согласовал 12-й пакет санкций против России, пока канцлер Австрии выходил из зала

Напомним, 14 декабря Австрия заблокировала принятие 12-го пакета санкций ЕС против России. Тогда сообщалось, что Вена потребовала от Киева убрать банковскую группу Австрии Raiffeisen Bank International из чёрного списка организаций, которые поддерживают РФ. Однако уже на следующий день австрийские власти приняли решение снять блокирующие последний пакет европейских антироссийских санкций замечания. Казалось бы, договорённость достигнута, но 16 декабря стало известно о том, что Австрия, вопреки этим сообщениям, продолжала блокировать новый пакет санкций против России лишь для того, чтобы всё же снять с него вето 17 декабря.

Обложка ©

ТАСС / EPA / Maxim Shipenkov

Юрий Лысенко
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