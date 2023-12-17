Австрия сняла вето с 12-го пакета антироссийских санкций ЕС
Reuters: Австрия сняла вето с 12-го пакета антироссийских санкций ЕС
Австрийские власти сняли вето с 12-го пакета антироссийских санкций Евросоюза. По данным агентства Reuters, в обмен на это Киев исключил банковскую группу Raiffeisen из украинского списка "спонсоров войны".
"Австрия сняла блокировку с 12-го пакета санкций ЕС против России после того, как Украина исключила Raiffeisen Bank International (RBI) из чёрного списка", — пишет агентство.
Raiffeisen была включена Киевом в чёрный список за решение продолжить работу в России. В обмен на поддержку антироссийских санкций Австрия требовала от Украины исключить банковскую группу из списка "спонсоров войны".
Напомним, 14 декабря стало известно, что Австрия решила заблокировать 12-й пакет антироссийских санкций. Причиной послужило требование страны убрать банковскую группу Raiffeisen Bank International из чёрного списка поддерживающих РФ организаций. Позже ЕС всё-таки согласовал новый пакет санкций, это произошло, когда австрийский канцлер Карл Нехаммер вышел из зала.
Getty Images / Jorg Greuel