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16 декабря, 21:11

Австрия сняла вето с 12-го пакета антироссийских санкций ЕС

Reuters: Австрия сняла вето с 12-го пакета антироссийских санкций ЕС

Австрийские власти сняли вето с 12-го пакета антироссийских санкций Евросоюза. По данным агентства Reuters, в обмен на это Киев исключил банковскую группу Raiffeisen из украинского списка "спонсоров войны".

"Австрия сняла блокировку с 12-го пакета санкций ЕС против России после того, как Украина исключила Raiffeisen Bank International (RBI) из чёрного списка", — пишет агентство.

Raiffeisen была включена Киевом в чёрный список за решение продолжить работу в России. В обмен на поддержку антироссийских санкций Австрия требовала от Украины исключить банковскую группу из списка "спонсоров войны".

Саммит ЕС приветствовал 12-й пакет санкций против РФ, который ещё не принят

Саммит ЕС приветствовал 12-й пакет санкций против РФ, который ещё не принят

Напомним, 14 декабря стало известно, что Австрия решила заблокировать 12-й пакет антироссийских санкций. Причиной послужило требование страны убрать банковскую группу Raiffeisen Bank International из чёрного списка поддерживающих РФ организаций. Позже ЕС всё-таки согласовал новый пакет санкций, это произошло, когда австрийский канцлер Карл Нехаммер вышел из зала.

Обложка ©

Getty Images / Jorg Greuel

Оксана Попова
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