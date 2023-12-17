Австрия сняла вето с 12-го пакета антироссийских санкций ЕС

Австрийские власти сняли вето с 12-го пакета антироссийских санкций Евросоюза. По данным агентства Reuters, в обмен на это Киев исключил банковскую группу Raiffeisen из украинского списка "спонсоров войны".

"Австрия сняла блокировку с 12-го пакета санкций ЕС против России после того, как Украина исключила Raiffeisen Bank International (RBI) из чёрного списка", — пишет агентство.