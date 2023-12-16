Австрия продолжает блокировать новый пакет антироссийских санкций ЕС

Власти Австрии заблокировали принятие 12-го пакета санкций Евросоюза (ЕС) против России и пока не сняли своих возражений. Об этом сообщает брюссельский портал EUobserver.

"Они использовали право "отсрочки для изучения", которая может быть снята в понедельник или позднее на неделе", — указано в публикации.