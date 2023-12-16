Австрия продолжает блокировать новый пакет антироссийских санкций ЕС
EUobserver: Австрия не сняла блокировку с 12-го пакета санкций ЕС против России
Власти Австрии заблокировали принятие 12-го пакета санкций Евросоюза (ЕС) против России и пока не сняли своих возражений. Об этом сообщает брюссельский портал EUobserver.
"Они использовали право "отсрочки для изучения", которая может быть снята в понедельник или позднее на неделе", — указано в публикации.
Издание пишет, что в обмен на поддержку антироссийских санкций Австрия продолжает требовать от Украины исключить банковскую группу Raiffeisen из списка "спонсоров войны". Ранее Венгрия подобным образом добилась исключения из этого перечня своего банка OTP.
Напомним, 14 декабря стало известно, что Австрия решила заблокировать 12-й пакет антироссийских санкций. Причиной послужило требование страны убрать банковскую группу Raiffeisen Bank International из чёрного списка поддерживающих РФ организаций. Позже ЕС всё-таки согласовал новый пакет санкций, это произошло, когда австрийский канцлер Карл Нехаммер вышел из зала.
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