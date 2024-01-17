"Не мой уровень": Зеленский презрительно высказался о премьере Китая после "удара" в Давосе
Зеленский прокомментировал данные об отказе премьера КНР встретиться в Давосе
Владимир Зеленский и Ли Цян. Обложка © Getty Images, © dpa / Hannes P Albert
Владимир Зеленский позволил себе презрительно высказаться о премьере Госсовета КНР Ли Цяне, комментируя статью Politico об отказе китайского политика встретиться с ним на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе. Он заверил, что не напрашивался на переговоры, потому что "это не его уровень".
"Есть премьер Китая — тогда наш премьер с ним встретится. Я бы с радостью встретился бы с лидером Китая. Насколько я знаю, Си Цзиньпин принимает решения, а на Украине я принимаю решения. Мне не нужны диалоги любые, мне нужны важные решения от лидеров, принимающих эти решения", — высокомерно заметил Зеленский на итоговой пресс-конференции в Давосе.
Он также напомнил о телефонном разговоре с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином, который, к слову, состоялся более полугода назад — 26 апреля 2023 года.
Согласно сведениям источников Politico, Китай отказался удовлетворять просьбу Украины о встрече Владимира Зеленского и Ли Цяна. Инсайдеры назвали случившееся "ударом по Киеву".