"Не мой уровень": Зеленский презрительно высказался о премьере Китая после "удара" в Давосе

Владимир Зеленский позволил себе презрительно высказаться о премьере Госсовета КНР Ли Цяне, комментируя статью Politico об отказе китайского политика встретиться с ним на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе. Он заверил, что не напрашивался на переговоры, потому что "это не его уровень".

"Есть премьер Китая — тогда наш премьер с ним встретится. Я бы с радостью встретился бы с лидером Китая. Насколько я знаю, Си Цзиньпин принимает решения, а на Украине я принимаю решения. Мне не нужны диалоги любые, мне нужны важные решения от лидеров, принимающих эти решения", — высокомерно заметил Зеленский на итоговой пресс-конференции в Давосе.

Он также напомнил о телефонном разговоре с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином, который, к слову, состоялся более полугода назад — 26 апреля 2023 года.